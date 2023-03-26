CS:GO hayranlarına müjde: Counter Strike 2 resmen tanıtıldı

COUNTER STRİKE 2 TANITILDI

Counter Strike 2, Source 2 grafik motoru ile yapıldı. CS:GO'nun ücretsiz yükseltmesi olarak piyasaya sürülecek oyun, önceki versiyondaki tüm eşyaları barındırmasının yanı sıra daha da güzel hale gelecek.

CS:GO 2 için geliştirilen motor, iyileştirilmiş aydınlatma, efektler ve dokulara sahip. Görsel olarak haritaların da farklı göründüğünü söylemek mümkün.