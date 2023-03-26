CS:GO hayranlarına müjde: Counter Strike 2 resmen tanıtıldı
Oyuncuların merakla beklediği CS:GO 2 için müjde geldi. Daha önce güncelleme olacağına ilişkin sızıntılar ortaya çıkarken, geliştirici Valve kısa süre önce Counter-Strike 2'yi resmen duyurdu. Tarihe geçen CS:GO'nun böylece yeni versiyonu da resmi olarak çıktı.
Geçtiğimiz aylarda CS:GO'nun yeni bir versiyonu üzerine çalışıldığına dair sızıntılar ortaya çıktı.
Valve'nin tarihe geçen CS:GO oyunu için devam versiyonu olarak beklenen CS:GO 2 sızıntıların ardından resmen tanıtıldı. Oyunun oynanışına dair ilk kareler Valve'nin resmi YouTube kanalından paylaşıldı.
COUNTER STRİKE 2 TANITILDI
Counter Strike 2, Source 2 grafik motoru ile yapıldı. CS:GO'nun ücretsiz yükseltmesi olarak piyasaya sürülecek oyun, önceki versiyondaki tüm eşyaları barındırmasının yanı sıra daha da güzel hale gelecek.
CS:GO 2 için geliştirilen motor, iyileştirilmiş aydınlatma, efektler ve dokulara sahip. Görsel olarak haritaların da farklı göründüğünü söylemek mümkün.
CS:GO 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Valve'nin CS:GO için geliştirdiği ve tanıtımını gerçekleştiridği CS:GO 2, yani Counter Strike 2 yazın oyuncularla buluşacak.
Bu yaz çıkış yapacak oyun için ilk sınırlı testler 22 Mart'ta kullanıma açılacak.
Kaynak: tgrthaber.com