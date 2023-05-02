Dark web nedir?

Dark web veya Karanlık Ağ, internette arama motorlarıyla erişilemeyen bir bölgedir. Gündemdeki haberler ardından "Dark web" terimi en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte Dark web hakkında detaylar...

Dark web nedir?
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Dark web, karanlık ağlarda bulunan World Wide Web içeriğidir. Dark web aracılığıyla, özel bilgisayar ağları, kullanıcının konumu gibi tanımlayıcı bilgileri ifşa etmeden anonim olarak iletişim kurabilir ve iş yapabilir. Dark web, deep web'in küçük bir bölümünü oluşturur, Web'in web arama motorları tarafından indekslenmeyen kısmıdır, ancak bazen deep web terimi özellikle dark web'e atıfta bulunmak için kullanılır.

Dark web'i oluşturan karanlık ağlar, küçük, friend-to-friend peer-to-peer ağları ve ayrıca Tor, Freenet, I2P ve Riffle gibi kamu kuruluşları ve bireyler tarafından işletilen büyük, popüler ağları içerir. Dark web kullanıcıları, şifrelenmemiş yapısı nedeniyle normal web'i Clearnet olarak adlandırır.

Kaynak: tr.wikipedia.org

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