Depremde hayat kurtaran 5 mobil uygulama

3- BRIDGEFY UYGULAMASI

Bridgefy; İnternet ve SMS olmadan acil durumlarda yakınlarınızla mesajlaşmanızı sağlayan bir uygulamadır. Bluetooth ve konum servislerinizi açarak 100 metreye kadar olan yakınlarınızla bir afet durumunda, önemli ve acil bir zaman diliminde veya seyahatlerde mesajlaşabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanırken kişi eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Diğer Bridgefy kullanıcılarını otomatik olarak algılayarak onlarla birbirinize mesaj göndermenize olanak tanıyor.