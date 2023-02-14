Depremde hayat kurtaran 5 mobil uygulama
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaşanan facia sonucunda deprem için önlemlerin alınması gerektiği tekrar hatırladık. İşte afet durumlarında kurtulmanızı ve haberleşmenizi kolaylaştırabilen mobil uygulamalar...
1- AFAD ACİL UYGULAMASI
Uygulama, internet üzerinden acil durum çağrısı yapma imkanı veriyor. Telefonunun şarjı bitse de konum bilgileri sisteme işlendiği için arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlıyor.
2- 112 ACİL YARDIM UYGULAMASI
Acil durumlarda başvurmak için kullanabileceğiniz ilk servislerden biri, Sağlık Bakanlığı'nın kullanıma sunduğu "112 Acil Yardım Butonu" adlı mobil uygulama. 112 Acil Yardım Butonu uygulamasıyla acil durumlarda konum bilgisi vererek yardım talep edebilir ve olaylara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayabilirsiniz.
3- BRIDGEFY UYGULAMASI
Bridgefy; İnternet ve SMS olmadan acil durumlarda yakınlarınızla mesajlaşmanızı sağlayan bir uygulamadır. Bluetooth ve konum servislerinizi açarak 100 metreye kadar olan yakınlarınızla bir afet durumunda, önemli ve acil bir zaman diliminde veya seyahatlerde mesajlaşabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanırken kişi eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Diğer Bridgefy kullanıcılarını otomatik olarak algılayarak onlarla birbirinize mesaj göndermenize olanak tanıyor.
4- DÜDÜĞÜM UYGULAMASI
Düdüğüm uygulaması, düdük sesi çıkaran uygulamadır. Telefonunuz en yüksek seviyede tiz bir ses yayarak ekiplerin sizi bulmasına büyük katkı sağlar.