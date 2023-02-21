Depremde ışık patlaması neden olur? İşte sebebi...
Deprem anında gökyüzünde ortaya çıkan ışıklar nedir? Deprem esnasında ışık patlaması neden, nasıl olur? İşte, deprem anında oluşan ışık patlamasının fay hareketleri ile ilgisi.
Meydana gelen depremler ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kısa süreli ışıkların ortaya çıktığı görülmüştür. Işıkların, yapay depremler oluşturan bir sistemin işareti olduğu iddia edilmiştir. Özellikle sosyal medyada bazı hesaplar tarafından bu ışıkların ABD’nin HAARP sisteminin kullanımını gösterdiği söylenmiştir.
HAARP, bilinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklık gibi durumlara yol açan tektonik saldırı için kullanılan bir sistem olduğu öne sürülmüş ve komplo teorilerine konu olmuştur. Ancak jeoloji uzmanları, depremde görülen ışıkları bilimsel olarak açıklayarak bu iddiaları çürütmektedir.
Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olur. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalır. Bir yandan sarsıntı meydana gelirken elektriksel değişim parlak ışımalara yol açar. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkar ve yalnızca belirli koşullarda meydana gelir. Bu ışıma deprem sonrasında oluşmaz.
Veriler, ışıkları ortaya çıkaran koşulların depremlerin yalnızca yüzde 5’inde oluştuğunu göstermektedir. Işıkların yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabildiği ve yıldırımlar şeklinde belirdiğine tanık olunmuştur. Deprem ışıklarının mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzediği, kısa sürede kaybolduğu ifade edilmektedir. Elazığ ve Düzce depreminde de deprem ışıklarının oluştuğu görülmüştür.
KAYNAK: aydinlik.com.tr