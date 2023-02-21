Depremde ışık patlaması neden olur? İşte sebebi...

HAARP, bilinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklık gibi durumlara yol açan tektonik saldırı için kullanılan bir sistem olduğu öne sürülmüş ve komplo teorilerine konu olmuştur. Ancak jeoloji uzmanları, depremde görülen ışıkları bilimsel olarak açıklayarak bu iddiaları çürütmektedir.