Depremden sonra 7 kat arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TBMM'deki 'Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda şu açıklamalarda bulundu:

- Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması; sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur. Asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir.