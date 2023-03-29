Depremden sonra 7 kat arttı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, deprem gecesi yaşanılanları "Deprem Araştırma Komisyonu"nda anlattı. Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 18,3'ünün etkilendiğini belirten Karagöz, "Depremden hemen sonra, 112 acil yardım çağrıları yaklaşık 7 kat arttı" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TBMM'deki 'Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda şu açıklamalarda bulundu:
- Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması; sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur. Asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir.
ABONELERİN YÜZDE 18'İ ETKİLENDİ
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu toplandı.
Komisyon toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) adına sunum gerçekleştiren BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, deprem bölgesindeki 11 ilde mobil abone sayının 15 milyon 298 bin 221 olduğunu söyledi.
Karagözoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:
- Bu illerin abone sayısı toplamı Türkiye genelinde mobil abonelerin yaklaşık yüzde 18,3'ünü oluşturmaktadır. Bir başka deyişle 6 Şubat gecesi yaşadığımız büyük felaket, ülkemizdeki her beş mobil telefon abonesinin birini etkileyecek kadar büyük bir alanda gerçekleşmiştir.
- Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması, sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur.
- Ayakta kalan istasyonlarda deprem sonrası ihtiyaç duyulan yoğun iletişim ihtiyacını karşılayacak önemli miktarda bir potansiyel olmasına rağmen asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir.