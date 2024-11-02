Depremi önceden tahmin edibilir mi? Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı yorum

ABD’de Georgia Southern Üniversitesi’nden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, geliştirdikleri “Random Forest” adlı yapay zeka tabanlı algoritma ile depremleri 30 gün öncesinden ve isabetli bir şekilde tahmin edebildiklerini iddia ediyor. Yavaş ve ekibi, bu algoritmanın 5,5 büyüklüğünün altındaki depremleri yüksek doğruluk oranıyla öngörebildiğini belirtirken, çalışmanın özellikle bir deprem ülkesi olan Türkiye’de büyük bir yankı uyandırdığını ifade etti.

YÜZDE 98 DOĞRULUK ORANIYLA DÜNYA BASININDA YER ALDI

Cemil Emre Yavaş, Cristopher Kadlec, Yiming Ji ve Lei Chen’den oluşan araştırma ekibinin çalışması, “Scientific Reports by Nature” dergisinde yayımlandı. Yavaş’ın ifadesine göre, algoritma İstanbul’daki depremler için yüzde 91.65, San Diego için ise yüzde 98’in üzerinde doğruluk oranına ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Bazı uzmanlar, yapay zeka ile ulaşılan bu doğruluk oranının depremler için alınacak önlemler konusunda umut verici olduğunu belirtiyor.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN ELEŞTİRİLER: TAHMİNDEN ZİYADE ÖNLEM ÖNCELİKLİ OLMALI

Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, projeye temkinli yaklaşan isimler arasında. Görür, depremlerin kesin olarak yeri, zamanı ve büyüklüğü tahmin edilemeden gerçek bir “deprem tahmini” yapılamayacağını ifade ediyor. Hürriyet’e konuşan Görür, “Bu, bugüne kadar mümkün olmadı. Bilimin bir gün bu sorulara doğru cevap verebilmesini umut ediyoruz,” diyerek bilimsel ilerlemelerin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Görür, “Depremi tahmin ettik demek en az deprem kadar tehlikelidir,” sözleriyle, bu tür iddiaların yanlış anlamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Çağdaş dünyada deprem tahmini çalışmaları destekleniyor olsa da, önceliğin deprem dirençli kentler inşa etmek olduğunun altını çizdi.