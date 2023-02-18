Depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı kavramlar mıdır?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerleşim bölgelerinin altından geçen fayların kırılmasıyla oluşması nedeniyle şiddetinin çok yüksek gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca Sözbilir depremin büyüklüğünün ve şiddetin arasındaki farkı anlattı.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerleşim bölgelerinin altından geçen fayların kırılmasıyla oluşması nedeniyle şiddetinin çok yüksek gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca Sözbilir depremin büyüklüğünün ve şiddetin arasındaki farkı anlattı. Sözbilir şunları söyledi:

- Depremin iki ölçeği vardır. Büyüklük ve şiddet. Büyüklük, deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü belirtir. Şiddeti ise depremin insan kaynaklı yapılarla doğal yapılar üzerindeki hasar derecesini anlatır. Kahramanmaraş ve Elbistan depremileri 7.5 büyüklüğündeydi. Fakat bu depremler 11 şiddeti düzeyinde hasar yaptı. Bu hasarlar depremin şiddetinin 11'e ulaştığını gösteriyor.
# deprem # Kahramanmaraş # ​Gaziantep # Dokuz Eylül Üniversitesinden Deprem Araştırma Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir

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