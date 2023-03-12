Depremin kuvveti nasıl azaltılır? Uzman isim açıkladı

"Böyle bir durumda yapılması gereken, depreme önceden hazırlıklı olmak. Bunu yapabilmek için de deprem riskini tayin edebilmeniz lazım. Yeter ki riskleri doğru tayin edin, risklere karşı yeterli derecede önlem alın ve can güvenliğini sağlayın. Japonya bunu nasıl yapıyor? Deprem izolatörleri, deprem sönümleyicileri, perde duvarlardan oluşan sistemler ve bunların haricinde konvansiyonel klasik inşaat yöntemleriyle binayı depreme karşı dayanıklı tasarlıyorlar."