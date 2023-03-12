Depremin kuvveti nasıl azaltılır? Uzman isim açıkladı
Zemin, iklim ve çevrenin uygun olduğu her yapıya uygulanabilen izolatörler, binaların yapım maliyetini düşük düzeyli artırmasına karşın depremin kuvvetini üçte bire kadar düşürebiliyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğurhan Akyüz, Türkiye'nin, dünyadaki en aktif deprem kuşaklarından birinde yer aldığını söyledi.
Ülkedeki yerleşim alanlarının yüzde 95'ine yakın kısmının deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Akyüz, yıllardır meydana gelen depremler ve sonrasında yapılan incelemeler neticesinde, yapıların deprem davranışları hakkında oldukça fazla bilgi birikimi oluştuğunu dile getirdi.
Akyüz, Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan Japonya'nın, çok büyük bölümünün dağlık olduğuna ve yerleşim yeri sıkıntısı nedeniyle mecburen fay hattı geçen noktalara da yapı inşa edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Böyle bir durumda yapılması gereken, depreme önceden hazırlıklı olmak. Bunu yapabilmek için de deprem riskini tayin edebilmeniz lazım. Yeter ki riskleri doğru tayin edin, risklere karşı yeterli derecede önlem alın ve can güvenliğini sağlayın. Japonya bunu nasıl yapıyor? Deprem izolatörleri, deprem sönümleyicileri, perde duvarlardan oluşan sistemler ve bunların haricinde konvansiyonel klasik inşaat yöntemleriyle binayı depreme karşı dayanıklı tasarlıyorlar."
ZEMİN VE İKLİM KOŞULLARI İZOLATÖRLERİN KURULUMU İÇİN ÖNEMLİ
Deprem izolatörleri hakkında bilgi veren Akyüz, deprem kuvvetinin, yapı sağlığı izleme sistemleri ile tespit edilebilerek, ivme cinsinden ölçülebildiğini anlattı.