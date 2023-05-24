Derin uykuda yeni kelime öğrenilebilir mi?

DERİN UYKUDA BEYİN HÜCRELERİ AKTİF KALMAYA DEVAM EDER

Uyanmanın akabinde katılımcılar, uyku sırasında verilen kelimelerin anlamlarına beyinlerinde erişme şansını yakaladı. Uyanık haldeki öğrenme ve işler bellek görevlerini gören hipokampus, bölgesinin uyku sırasında ilişkili öğrenme ile de alakası dolayısıyla bu çalışmada da konu mankeniydi.

Current Biology'de yayımlanan çalışmada beyin hücrelerinin aktif fazlarının uykuda öğrenme için kilit derecede önem arz ettiği belirtildi. Katharina Henke'nin araştırma ekibi uykudaki bir insanın yeni bir semantik bağıntı ile yabancı bir kelimenin çevirisi ile 'beynin hücrelerinin aktif fazlarının' yardımı ile öğrenip öğrenemeyeceğini test etti. Aslında bu fazdaki beyin hücrelerine 'ayık' da diyebiliriz. Derin uykuya daldığımızda beyin hücrelerimiz belirli sürelerle aktif veya ayık kalmaya devam ederler, bu süreci de yine inaktiflik süreci takip eder. Bu fazlar birbirlerini yarım saniyelik sürelerle takip ederler.