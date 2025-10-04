Devasa gezegen Cha 1107-7626 saniyede 6 milyar ton gaz ve toz yutuyor

Bilim insanları, herhangi bir yıldıza bağlı olmadan uzayda sürüklenen Cha 1107-7626 adlı devasa bir gezegen keşfetti. Gezegenin, saniyede 6 milyar ton gaz ve toz çekerek büyüdüğü tespit edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Astronomi dünyasında sıra dışı bir keşif yapıldı. Bilim insanları, bir yıldıza bağlı olmadan galaksinin içinde sürüklenen Cha 1107-7626 adlı bir gezegenin, inanılmaz bir hızla büyüdüğünü ortaya çıkardı.

Avrupa Güney Gözlemevi’ne ait Çok Büyük Teleskop (VLT) ve James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verilerine göre bu dev gezegen, çevresindeki gaz ve toz diskinden beslenerek saniyede 6 milyar ton malzeme yutuyor. Bu miktar, şimdiye kadar gözlemlenen gezegenler arasında en hızlı büyüme süreci olarak kayıtlara geçti.

Araştırmacılar, gezegenin büyüme sürecinin sürekli olmadığını, zaman zaman “patlama” şeklinde gerçekleştiğini de belirledi. İncelemelerde, disk üzerinde su buharının yalnızca bu patlama anlarında ortaya çıktığı görüldü. Bu durum, gezegenin çevresindeki kimyasal süreçlerin oldukça dinamik olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık Jüpiter’in 5 ila 10 katı kütleye sahip olduğu tahmin edilen Cha 1107-7626, bilinen yıldızsız gezegenlerden farklı olarak aktif ve parlak yapısıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu keşfin gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair mevcut teorileri sorgulatabileceğini ve yıldızsız gezegenlerin sanılandan çok daha aktif olabileceğini vurguluyor.

