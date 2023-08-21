Dicle Elektrik’ten EPDK onaylı sürdürülebilir izolatör

Önde gelen elektrik dağıtım şirketlerinden Dicle Elektrik, 2017 yılında kurulan ve sektöründe ilk kez ar-ge merkezi ünvanına sahip olan Dicle Ar-Ge Merkezi ile önemli bir projeye imza attı. Genç ve yetenekli mühendisleri destekleyen Dicle Elektrik, Genç Enerji Programı’na katılan mühendislerle geliştirilen proje çerçevesinde, enerji iletimindeki sorunlardan biri olan izolasyon probleminin çözümüne yönelik yeni bir izolatör geliştirildi.

"KENDİNİ TEMİZLEYEN AKILLI İZOLATÖR"

“Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör” adı verilen ürün sayesinde taşıdığı iletkenleri toprak ve diğer iletkenlere karşı izole eden, ancak kirlendiği için enerji kesintilerine ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan izolatör sorunu ortadan kaldırılmış oldu. EPDK onaylı AR-GE projesi ile ortaya çıkan ürün için, Dicle Elektrik tarafından patent başvurusu da gerçekleştirildi.

Çalışma hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirket bünyesinde çalışan genç mühendis arkadaşlarla birlikte sürdürülebilir bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Enerji nakil hatlarında bulunan porselen ve cam izolatörlerin yüzeylerinde oluşan kir ve rutubetin, şu sözleri söyledi: