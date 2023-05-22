Diğer gezegenlerde ne kadar süre hayatta kalabiliriz?

MERKÜR

Merkür, Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olmasının yanı sıra büyük ateş topuna da en yakın olanıdır. Ancak Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni ilginç bir şekilde Venüs’tür. Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesi 365 gün sürer, Merkür’ün ise tam olarak 88 gün.

Bazı günlerde sıcaklıklar 425 °C’nin üzerine çıkabilir. Gece olduğunda ise bu sıcaklık -180 °C’ye kadar düşer. Merkür’ün atmosferi tıpkı bir çöl gibidir bu nedenle ısıyı tutamaz. Gezegenin bir ucundan diğer ucuna gitmeyi başarır ve sürekli kavurucu sıcak ile dondurucu soğuk arasında kalırsanız hayatta kalabilirsiniz. Ancak Merkür’de oksijen yoktur. Bu yüzden, bu gezegende nefesinizi tutabildiğiniz kadar yaşarsınız.