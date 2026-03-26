Dijital güvenlikte yeni dönem: O SMS’ler tarihe karışıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), siber dolandırıcılık ve izinsiz pazarlama faaliyetlerine karşı radikal bir düzenlemeyi devreye alıyor.

Toygu Ökçün
BTK tarafından alınan yeni kararlar uyarınca, dolandırıcılık vakalarının ana kaynağı olan linkli mesajlara yönelik teknik kısıtlamalar başlıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla GSM operatörleri, içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS mesajlarını abonelere iletemeyecek.

Düzenleme ile özellikle yurt dışı kaynaklı sahte linkler üzerinden yürütülen dolandırıcılık girişimlerinin kullanıcıya ulaşmadan sistem seviyesinde filtrelenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda şu içerikler doğrudan engellenecek:

  • Dolandırıcılık amaçlı mesajlar
  • Bahis ve kumar içerikli iletişimler
  • Kamu düzenini bozmaya yönelik, korku ve paniğe sevk eden aramalar

ELEKTRONİK İMZA ZORUNLULUĞU

Düzenleme, sadece mesaj içeriğini değil, gönderim altyapısını da sıkı denetim altına alıyor. SMS ve MMS gönderimi yapan kurum veya kişilerin sisteme erişimlerinde güvenli elektronik imza kullanması zorunlu hale getirildi. Bu adım, kimlik doğrulama süreçlerini güçlendirerek sistemlerin kötüye kullanımını engellemeyi amaçlıyor.

YANILTICI PAZARLAMA VE "TAAHHÜT" ARAMALARINA YASAK

Operatörler ve internet servis sağlayıcılarının pazar disiplinine yönelik de önemli kısıtlamalar getirildi. Yeni dönemde, başka firmaların müşterilerini arayarak tanıtım ve pazarlama yapılması yasaklanıyor.

Özellikle kamuoyunda tepki çeken “taahhüdünüz bitti” şeklindeki yanıltıcı aramalar tamamen son bulacak. Mevcut abonelikleri devam eden kullanıcıları yeni sözleşmelere yönlendiren bu tür çağrı merkezlerine yönelik denetimler artırılacak.

TÜKETİCİYİ KORUMA VE MİLLİ GÜVENLİK ODAKLI ADIMLAR

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre; BTK’nın hayata geçirdiği bu kapsamlı düzenleme, elektronik haberleşme alanında güven ortamını yeniden tesis etmeyi planlıyor. Hem bireysel kullanıcıyı korumayı hem de milli güvenliği tehdit eden dezenformasyon trafiğini durdurmayı hedefleyen kurallar, elektronik haberleşme sektöründe yeni bir standart oluşturacak.

