Drone Sahiplerinin Kabusu Oldu: Fly Store Hakkında Şok Eden Şikayetler!

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanımı giderek yaygınlaşan dronelar, arızalandıklarında sahipleri için büyük bir stres kaynağına dönüşebiliyor. Son günlerde İstanbul merkezli DJI Drone ve Osmo Pocket teknik servisi Fly Store hakkında tüketici platformlarında ve harita yorumlarında çığ gibi büyüyen şikayetler, drone kullanıcılarını isyan ettirdi. Şikayetvar platformu ve Google değerlendirmelerine yansıyan iddialar; sahte indirimlerden fahiş fiyat artışlarına, çıkma (ikinci el) parça kullanımından cihazların tamamen bozulmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

"Cihazım Çöp Oldu" ve "Dronemi Çaldılar" İddiası

Onarım kalitesiyle ilgili şikayetler bunlarla sınırlı değil. Bir kullanıcı yaklaşık 3 aydır cihazın sürekli hazır olduğunu ancak mağazaya gittiğinde cihazını geri alamadığını söylüyor.

Nurullah Acar: "10 bin TL para aldılar ve şu an cihazım kullanılmıyor, çöp oldu. Yanından bile geçmeyin."

Çağrı Ayten: "Netleme probleminden dolayı yolladım, görüntü titreme problemi ile geldi. Hiç problem yaşamadığım drone artık 30m irtifada titreme yapıyor."

Emirhan Çelikten isimli bir kullanıcının yorumu ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor: "Dronemi çaldılar."

"Instagram'da Başka, Kasada Başka Fiyat"

Tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri, firmanın fiyatlandırma politikası ve yanıltıcı reklamları. Müşterilerden Serkan Lekesiz, firmanın sosyal medya üzerinden müşteri çekip sonrasında fiyatı katladığını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

"Instagram hesabından 1.600 TL 'çıkın çıkın gelin' yazılımda indirim yapıyoruz diye reklam yapmışlar. Mesaj attığımda 6.000 TL fiyat verdiler, her drone'a olmuyor dediler. Neden reklamda belirtmediklerini sorduğumda 'bir yanlışlık olmuş' dediler. Etik değil!"

Benzer bir fiyat mağduriyeti yaşayan Emir Altınbay ise anlaştıkları fiyatın birkaç gün içinde on binlerce lira arttığını iddia ediyor:

"Telefonda konuştum 49.000 TL fiyat verdiler... Perşembe ücretlerini atayım kargo yapsınlar dedim, WhatsApp'tan yazdım 57.000 TL olmuş. Ciddiye alıp cevap bile vermiyorlar."

Ayrıca Doğan C.Z. isimli kullanıcı, 1500 TL'lik bir menteşe onarımı için "orijinal parça" denilerek 4000 TL istendiğini, üstelik kredi kartı ile ödemelerde %20 ekstra KDV talep edilerek nakit veya havaleye zorlandıklarını öne sürüyor.

"Sıfır Parça Parası Alıp, Çıkma Parça Taktılar"

Teknik servis sürecinde yaşananlar ise iddiaların daha da vahim bir boyut kazanmasına neden oldu. Kullanıcılar, cihazlarının eskisinden daha kötü durumda teslim edildiğini belirtiyor. Bünyamin Erat isimli vatandaş yaşadığı mağduriyeti şöyle özetliyor:

"Mini 4 Pro cihazımın iki kolunun kırık olduğunu, 9000 TL ücret çıkardıklarını söylediler. Onay verdim. Cihazı kontrol ettiğimde iki kolun da çıkma (ikinci el) parça olarak takıldığını fark ettim. 'Sıfır parça taktık' diyen kişi, sonra 'Biz sana o fiyatı çıkma parça fiyatı olarak verdik' diyerek kendini aklamaya çalıştı. Üstelik cihazın kutusu ve yedek pervaneleri de geri gönderilmedi."

Bir başka müşteri Cura Acura ise 10.000 TL onarım bedeli ödediği cihazının kamerasının koruma kapağının başka bir cihaza ait kapakla karıştırıldığını, kameranın muhafaza tırnaklarının kırıldığını ve servisin 5 aydır mesajlarına yanıt vermediğini belirtiyor.

Firma Sahibinden Müşteriye Şok Yanıt: "Mafyacık..."

Şikayetlerin yanı sıra, firma yetkililerinin müşterilerle kurduğu iletişim dili de tepki çekiyor. 'MAY' isimli bir müşterinin sıvı teması olan cihazını teslim alamaması üzerine yazdığı yoruma yanıt veren Fly Store sahibinin, müşteriyi tehditkâr konuşmakla suçlayıp yanıtında "Avukata gerekli arz yapılacak. Mafyacık..." ifadelerini kullanması, kurumsallıktan uzak bir tablo çizdi.

Uzmanlardan Uyarı: "Yetkili Servislerden Şaşmayın"

Binlerce liralık teknolojik cihazlarını tamir ettirmek isterken hem paralarından olan hem de cihazları kullanılamaz hale gelen tüketiciler, hakkını Tüketici Hakem Heyetleri ve mahkemelerde aramaya hazırlanıyor. Uzmanlar ise drone gibi hassas ve pahalı cihazların onarımında, mutlaka resmi yetkili servislerin veya referansı güçlü, kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kaynaklar:

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https://www.sikayetvar.com/fly-store

https://www.instagram.com/flystore.com.tr/