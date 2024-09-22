Dünya arkeologları Şanlıurfa’da buluşuyor: Neolitik Çağ Kongresi

Arkeoloji dünyası Şanlıurfa’da buluşuyor. Taş Devri'nin son dönemleri tartışmaya açılacak. İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği akademik kongrede, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Neolitik dönemler masaya yatırılacak. Katılımcılar, kendi bilgi birikimlerini paylaşarak yeni perspektifler geliştirecek.

64 ülkeden bilim insanlarının katılacağı etkinlikte, Türk ve yabancı akademisyenler Neolitik Çağ'a dair araştırmalarını tartışacaklar. Şanlıurfa'da gerçekleşmesi ise, Taş Tepeler Projesi çerçevesinde Neolitik dönemin erken aşamalarının uluslararası meslektaşlarla paylaşılması için büyük bir fırsat sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde organize edilen "Dünya Neolitik Kongresi", 4-8 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Şu ana kadar 702 bildiri ve 61 poster başvurusu alınmış durumda. 1.400 civarında katılımcı ismi bildirilerde yer alıyor ve yaklaşık bin kişilik katılım bekleniyor. 480’e yakın kurumun temsilcilerinin de hazır bulunacağı etkinlik, Neolitik döneme dair gelecekteki araştırmalara yön verecek önemli sonuçlar ortaya koymayı hedefliyor.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, kongrenin sadece bilim insanlarına değil, arkeolojiye ilgi duyan herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, ilgilenenlerin kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade etti.