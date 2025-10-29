Dünya çapında kesinti alarmı! Zoom, Canva, Amazon ve Signal erişimde sorun yaşıyor

Microsoft kaynaklı bir sorun nedeniyle dünya genelinde çok sayıda internet sitesi ve uygulamaya erişimde kesintiler yaşanıyor. Şirket, Outlook ve Teams başta olmak üzere Microsoft 365 uygulamalarında aksaklıkları doğruladı. Azuretarafında DNS kaynaklı problemlerin TSİ 18.00’den itibaren etkili olduğu bildirildi.

Kesintiden etkilenen hizmetler arasında Zoom, Canva, Amazon hizmetleri, Signal, Minecraft, Starbucks ve HeathrowHavalimanı’nın internet sitesi yer aldı. İskoçya Parlamentosu da oylama sistemindeki arıza nedeniyle oturumunu askıya almak zorunda kaldı.

Microsoft, sorunun arkasında hatalı bir ayar değişikliği olabileceğini belirtti; çözüm sürecine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı. Şirketin bulut platformu Azure’nin küresel pazar payının yaklaşık yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor.

Küresel kesinti raporlarını izleyen Downdetector’ın sahibi Ookla, bugün sabah saatlerinden itibaren 4 milyonun üzerinde bildirim geldiğini, 500’den fazla şirket için ihbar alındığını ve sadece İngiltere’de, kesintinin başladığı ilk iki saatte 400 bini aşkın rapor oluşturulduğunu duyurdu.

Hatırlanacağı üzere 20 Ekim’de de Amazon Web Services (AWS) tarafındaki DNS sorunu yüzlerce uygulama ve siteyi etkilemiş, Canva, Duolingo, Snapchat ve Zoom gibi servislerde erişim problemleri yaşanmıştı. AWS, o kesintiyi giderdiğini açıklamıştı.