Dünyaca ünlü profesörden Türkiye'ye depremde hayat kurtaraca öneriler
Zemin dinamiği alanındaki çalışmaları ile tanınan MIT Profesörü Eduardo Kausel, akademik birikimi ışığında Türkiye'de yaşanan depremleri ve sonrasını değerlendirdi. 'Hayat kurtaracak' önerilerde bulunan Kausel’e göre inşaat için acele edilmemeli...
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Profesörü Eduardo Kausel, Türkiye’de depremlerin ardından başlayan yeniden inşa telaşı için erken olduğunu, arkasında siyasi bir motivasyon olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ekonomi gazetesinden Elif Karaca'ya konuşan Kausel “Her şeyden önce, mevcut sismik yönetmeliklerin acil bir revizyona ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor” dedi.
Yapı dinamiği ve sismoloji mühendisliği alanlarında uzman olan Kausel, yaşanan trajedinin bir an önce geride bırakılması telaşıyla kanıtların gömülmesi konusunda endişeleri olduğunu da dile getirdi. Kausel, şu önerilerde bulundu:
- Türkiye’de depremlerin ardından başlayan yeniden inşa telaşının erken olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce, mevcut sismik yönetmeliklerin acil bir revizyona ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Geçmişteki hataların veya daha kötülerinin tekrarlanmaması için yaşanan felaketin, mühendislikten kaynaklanan nedenlerini anlamak gerekiyor.
- Türkiye’deki uzmanların -aralarında fevkalade kalifiye olanlar var- önce tüm molozları elemeleri ve adli araştırmaları yapmaları lazım. Çöken binalardan, özellikle de yakın zamanda yapılmış olanlardan kapsamlı bir malzeme seti toplanması ve çökme nedenlerinin tam olarak belirlenmesinde fayda var.