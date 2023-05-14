Şimşek sonucu yeni madde oluştu

Florida'da ağaca düşen şimşek, daha önce hiç bilinmeyen bir fosfor malzemesi yarattı. Araştırmacılar, bu maddenin en son milyarlarca yıl önce oluştuğunu tahmin ediyor.

# dünya # Bilim # şimşekler # madde
Son Güncelleme:
Şimşek sonucu yeni madde oluştu - Resim: 1 1 6

Florida'nın batı kıyısındaki bir ağaca çarpan bir şimşek , Dünya'da daha önce görmediğimiz büyüleyici bir fosfor malzemesi üretti: uzay mineralleri ile Dünya'da bulunan mineraller arasındaki boşluğu dolduran yepyeni bir mineral grubunu temsil edebilecek bir fosfor malzemesi.

Şimşek sonucu yeni madde oluştu - Resim: 2 2 6

Güney Florida Üniversitesi'nden yerbilimci Matthew Pasek, "Bu malzemenin Dünya'da doğal olarak oluştuğunu hiç görmedik - buna benzer mineraller göktaşlarında ve uzayda bulunabilir, ancak bu tam malzemeyi hiçbir yerde hiç görmedik" diyor.

Şimşek sonucu yeni madde oluştu - Resim: 3 3 6

Araştırmacılar, yıldırımın çarptığı ağaçtaki karbonu ve köklerinin çevresinde oluşan demiri yaktığını belirledi. Kalsiyum fosfitin bu formu, Dünya etrafındaki hareketi olan fosfor döngüsünde önemli bir rol oynayabilir.

Şimşek sonucu yeni madde oluştu - Resim: 4 4 6

Bu maddenin laboratuvarda yeniden üretme girişimleri başarısız oldu ve bu, nadir görülen minerali üretmek için çok özel koşullar ve zamanlamalar gerektiğini gösterdi. Tekrar görmek için başka bir yıldırım düşmesini beklememiz gerekebilir.