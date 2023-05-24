Şimşek sonucu yeni madde oluştu!

Güney Florida Üniversitesi'nden yerbilimci Matthew Pasek, şu açıklamaları yaptı:

- Bu malzemenin Dünya'da doğal olarak oluştuğunu hiç görmedik. Buna benzer mineraller göktaşlarında ve uzayda bulunabilir, ancak bu tam malzemeyi hiçbir yerde hiç görmedik