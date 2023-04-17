Şimşek sonucu yeni madde oluştu
Florida'da ağaca düşen şimşek, daha önce hiç bilinmeyen bir fosfor malzemesi yarattı. Araştırmacılar, bu maddenin en son milyarlarca yıl önce oluştuğunu tahmin ediyor.
Florida'nın batı kıyısındaki bir ağaca çarpan bir şimşek , Dünya'da daha önce görmediğimiz büyüleyici bir fosfor malzemesi üretti: uzay mineralleri ile Dünya'da bulunan mineraller arasındaki boşluğu dolduran yepyeni bir mineral grubunu temsil edebilecek bir fosfor malzemesi.
Güney Florida Üniversitesi'nden yerbilimci Matthew Pasek, "Bu malzemenin Dünya'da doğal olarak oluştuğunu hiç görmedik - buna benzer mineraller göktaşlarında ve uzayda bulunabilir, ancak bu tam malzemeyi hiçbir yerde hiç görmedik" diyor.
Araştırmacılar, yıldırımın çarptığı ağaçtaki karbonu ve köklerinin çevresinde oluşan demiri yaktığını belirledi. Kalsiyum fosfitin bu formu, Dünya etrafındaki hareketi olan fosfor döngüsünde önemli bir rol oynayabilir.
Bu maddenin laboratuvarda yeniden üretme girişimleri başarısız oldu ve bu, nadir görülen minerali üretmek için çok özel koşullar ve zamanlamalar gerektiğini gösterdi. Tekrar görmek için başka bir yıldırım düşmesini beklememiz gerekebilir.