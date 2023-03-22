Dünya'dan 14 kat daha büyük Güneş fırtınası görüntülendi
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'dan 14 kat daha büyük olan devasa bir 'Güneş kasırgası’nın görüntülerini paylaştı.Plazma ve ısıdan oluşan hortumun 120 bin kilometreden daha uzun olduğu ve saatte 500 km hızla hareket ettiği belirtildi.
NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, Güneş yüzeyinde oluşan ve Dünya’dan 14 kat daha büyük bir Güneş fırtınasını tespit etti.
Lasky, kasırganın son üç gündür Güneş'in Kuzey Kutbu'nda döndüğünü ve uzaya devasa bir manyetik gaz bulutu fırlattığını söyledi.
GÜNEŞ KASIRGALARI NASIL OLUŞUYOR?
Güneş kasırgaları, Güneş’ten yükselen ve her iki ucu güneş yüzeyine bağlı olan spiral şekilli manyetik yapılar nedeniyle meydana geliyor. Prominens olarak bilinen bir plazma sütunu bu yapının içinde yükseldiğinde, sarmal manyetik alan boyunca yönlendirilerek plazmanın dönmesine ve bir hortum oluşturmasına neden oluyor.
"BÖYLE BİR ŞEYİ HİÇ GÖRMEDİM"
Lasky, “Güneş’i izlediğim onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Dönmeyi hiç bırakmıyor. Gerçekten hayret verici.” ifadelerini kullandı.