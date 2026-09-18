Dünyanın bilinen en eski ahşap aletleri bulundu: Tam 430 bin yıllık!

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmaya göre eserler 430 bin yıl öncesine tarihleniyor.

Megalopolis havzasında keşfedilen aletlerden biri, yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda ince bir çubuk. Araştırmacılara göre bu çubuk çamurda kazı yapmak için kullanılmış olabilir. İkinci parça ise daha küçük ve elde taşınabilir nitelikte; söğüt ya da kavak ağacından yapılmış bu obje, taş aletlerin şekillendirilmesinde işe yaramış olabilir.

Bilim insanları uzun zamandır eski insanların taş, kemik ve ahşap gibi farklı malzemelerden çok çeşitli aletler ürettiğini biliyor. Ne var ki ahşap, doğada hızla çürüyen bir malzeme olduğu için bu tür aletlere dair kanıtlara ulaşmak arkeologlar için her zaman zor olmuştur. Ahşap eserler ancak buz, mağara ya da su altı gibi belirli koşullar altında günümüze kadar korunabiliyor.

TORTU ALTINDA BİNLERCE YIL SAKLANMIŞLAR

Megalopolis havzasında bulunan bu son derece nadir örnekler de muhtemelen kısa sürede tortu tabakasının altında kalmış ve nemli bir zeminde yüzyıllar boyunca bozulmadan kalabilmiş. Araştırmacılar bölgede yıllardır kazı yürütüyor; bugüne kadar bu alanda taş aletlerin yanı sıra üzerinde kesik izleri bulunan fil kemikleri gibi başka buluntular da ortaya çıkarılmıştı. Ahşap aletlerin yaşı doğrudan ölçülememiş olsa da, bölgenin kendisinin yaklaşık 430 bin yıllık olduğu biliniyor ve bu da bulunan nesnelerin yaşına dair önemli bir ipucu sunuyor.

Reading Üniversitesi'nden araştırmanın yazarlarından Annemieke Milks, keşfin kendisi için ne anlama geldiğini şöyle anlattı: "Bu nesnelere dokunabilmek beni her zaman çok heyecanlandırdı."

Bölgede şimdiye kadar herhangi bir insan kalıntısına rastlanmamış olması, aletlerin sahibinin kim olduğu sorusunu açıkta bırakıyor. Araştırmacılara göre bu aletleri Neandertaller, erken dönem insan ataları ya da henüz tanımlanmamış başka bir tür kullanmış olabilir.