Dünya'nın "düz" olduğuna inananların 6 komplo teorisi

DÜNYA DİSK ŞEKLİNDEDİR

Listenin en başında "Dünya düzdür" görüşüne sahip kişilerin en bilindik iddiası olan "Dünya disk şeklindedir" teorisidir yer alıyor. Bu kişiler gezegenimizin yuvarlak değil, buz duvarıyla çevrili, sabit, düz bir disk olduğunu düşünüyor.

Ancak bu teori uzaya çıkmadan bile ufuk çizgisi ve Güneş’in hareketlerine bakarak kolaylıkla çürütülebilir. Dünya’nın her yerinde gündüz ve gecenin farklı zamanlarda olması bunun en büyük kanıtıdır. Eğer dünya düz olsaydı, Güneş’in doğuşu ve batışı düz bir çizgi boyunca gerçekleşir ve bütün dünyada aynı anda gündüz ya da gece olurdu.