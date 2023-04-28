Dünya'nın "düz" olduğuna inananların 6 komplo teorisi
Dünya’nın tam bir yuvarlak değil de ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir geoit şeklinde olduğunu derslerden, günlük hayattan ve araştırmalar sonucu öğreniyoruz. Ancak bazı insanlar, Dünya'nın dümdüz bir plaka şeklinde olduğuna ve devletlerin insanları kandırdığına inanıyor.
DÜNYA DİSK ŞEKLİNDEDİR
Listenin en başında "Dünya düzdür" görüşüne sahip kişilerin en bilindik iddiası olan "Dünya disk şeklindedir" teorisidir yer alıyor. Bu kişiler gezegenimizin yuvarlak değil, buz duvarıyla çevrili, sabit, düz bir disk olduğunu düşünüyor.
Ancak bu teori uzaya çıkmadan bile ufuk çizgisi ve Güneş’in hareketlerine bakarak kolaylıkla çürütülebilir. Dünya’nın her yerinde gündüz ve gecenin farklı zamanlarda olması bunun en büyük kanıtıdır. Eğer dünya düz olsaydı, Güneş’in doğuşu ve batışı düz bir çizgi boyunca gerçekleşir ve bütün dünyada aynı anda gündüz ya da gece olurdu.
ANTARKTİKA BİR KITA DEĞİL, BUZDAN BİR DUVAR
Bazı Düz Dünyacılar, Antarktika’nın gerçekte aslında disk şeklindeki Dünya’yı çevreleyen ve herhangi bir şeyin kenardan düşmesini engelleyen bir buz duvarı olduğunu düşünüyor. Gemilerin diskin kenarından nasıl düşmediğini de bu şekilde açıklıyorlar. Bu duvarın dışında ne bulunduğu sorusuna ise cevapsız kalıyorlar.
Bununla birlikte, bazı Düz Dünyalılar duvarın ötesinde gizli kıtaların bulunduğunu düşünüyor. Ancak onlara göre bunu kanıtlamanın hiçbir yolu yok, çünkü Antarktika Antlaşması yasakladığı için gidip buzulları göremeyiz.
GÜNEŞ SPOT IŞIĞI GİBİDİR
Düz Dünyacılara göre Güneş, büyük bir ısı topu değil. Bunun yerine, buz duvarı ile düz Dünya’nın merkezi arasındaki halkanın etrafında dönen küçük bir spot ışığı. Düz Dünya Teorisini anlatan en eski kitaplardan Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe’a göre Güneş yaklaşık 52 kilometre çapında. Ayrıca Dünya’nın 640-1.126 kilometrelik düz yüzeyinde adeta yüzüyor.
Düz Dünyacılar, Ay’ın Güneş’ten gelen ışıkları yansıttığına da inanmıyorlar. Bunun yerine Ay’ın kendisinin bir ışık kaynağı olduğuna inanıyorlar. Hatta yine Düz Dünyacılar arasında popüler olan bir kitaba göre ay ışığı gümüş, serin, nemli hatta çürütücü.
AY VE GÜNEŞ TUTULMALARINA "GÖLGE CİSMİ" SEBEP OLUR
Düz Dünyacılara göre Ay ve Güneş tutulmalarının nedeni "Gölge Cismi" adı verilen bir uydu. Bu Gölge Cismi, Güneş’e yakın yörüngede döndüğü için gözle görülemez. Ancak, çapı 8 ile 16 kilometre arasında olduğunu tahmin ediyorlar. Tutulmaların Güneş, Gölge Cisim ve Ay hizalandığında ve Ay, Güneş’in yörünge düzlemiyle kesiştiğinde meydana geldiğini söylüyor.