Dünyanın en eski sanat eseri unvanı el değiştirdi

Endonezya’da bir mağarada bulunan el izi, insanlık tarihinin bilinen en eski sanat eseri olabilir. 67 bin yıl öncesine tarihlenen bulgu, sanatın kökenine dair ezberleri bozdu.

Endonezya’da bulunan bir mağarada keşfedilen el izi, insanlık tarihine dair bilinenleri yeniden tartışmaya açtı. Bilim insanlarına göre söz konusu iz, şimdiye kadar tespit edilen en eski mağara sanatı örneği olabilir.

Sulawesi Adası açıklarındaki Muna Adası’nda yer alan kireç taşı mağarasında bulunan el şablonunun, yapılan analizlere göre en az 67 bin 800 yıllık olduğu belirlendi. Bulgular, bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature’da yayımlandı.

PARMAKLAR BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ

Mağara duvarındaki iz, klasik el baskılarından farklı bir yapıya sahip. Araştırmacılar, parmakların özellikle inceltilerek bırakıldığını ve bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtiyor. 

Bilim insanları el izinin yaşını, boyanın üzerini kaplayan kalsit tabakasını inceleyerek belirledi. Bu yöntem, eserin en az kaç yıllık olduğunu ortaya koyuyor. Eğer tarihlendirme doğrulanırsa, bu keşif İspanya’daki mağara resimlerinden daha eski olacak ve “dünyanın en eski sanat eseri” unvanını alacak.

İNSANLIĞIN GÖÇ HARİTASI YENİDEN YAZILABİLİR

Araştırmacılara göre bu bulgu, modern insanın Asya üzerinden Avustralya ve Yeni Gine’ye uzanan göç yolunu da yeniden gündeme getiriyor. Muna Adası’ndaki mağaranın, on binlerce yıl boyunca farklı topluluklar tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

Bu durum, sanatın ve sembolik düşüncenin yalnızca Avrupa’da değil, Güneydoğu Asya’da da çok erken dönemlerde ortaya çıktığını gösteriyor.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı uzmanlar tarihlendirme yönteminin kesin sonuç vermediğini savunurken, birçok araştırmacı ise bulgunun bugüne kadar elde edilen en güçlü kanıtlardan biri olduğunu belirtiyor. Tartışmalar sürerken, gözler bölgede yapılacak yeni kazı ve analizlere çevrildi.

