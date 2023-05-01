Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri dikkatleri üstüne çekti!

Manyetik alan canlıları güneş ışınlarından korur, pusula iğnelerini kuzeye çeker ve Kuzey Işıkları olarak bilinen görüntülere neden olur. Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerin de da manyetik alanlarının var olduğu biliniyor. Bir araştırma konusu ise Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerdeki benzer alanların olup olmadığıydı.