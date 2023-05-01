Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri dikkatleri üstüne çekti!
Dünyanın manyetik alanı gezegedeki yaşamı koruyor ve astronomlar 12 ışık yılı uzaklıktaki kayalık bir dış gezegende manyetik alan olduğuna dair kanıt buldular. Manyetik alanlar bir gezegende yaşamın olması için gerekli temel özelliklerden.
Manyetik alan canlıları güneş ışınlarından korur, pusula iğnelerini kuzeye çeker ve Kuzey Işıkları olarak bilinen görüntülere neden olur. Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerin de da manyetik alanlarının var olduğu biliniyor. Bir araştırma konusu ise Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerdeki benzer alanların olup olmadığıydı.
ABD'deki VLA Radyo Teleskoplarından yapılan gözlemler Dünya'ya sadece 12 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegende manyetik alanın oldğuna dair kanıtlar sundu.
YZ Ceti B adındaki kayalık gezegende manyetik alan tespiti Güneş Sistemi dışından yapılan ilk keşif. Araştırmanın yazarı Joe Pesce şu ifadeleri söyledi:
- Bu araştırma, yalnızca bu özel kayalık ötegezegenin muhtemelen bir manyetik alana sahip olduğunu değil, aynı zamanda daha fazlasını bulmak için umut verici bir yöntem sağladığını da gösteriyor.
Manyetik alanlar, bir gezegeni yaşanabilir hale getirmenin önemli bir parçası oldukları için gökbilimciler için özellikle ilgi çekicidir. Manyetik alan olmadan, bir yıldızdan gelen enerjik parçacıklar bir gezegenin atmosferini aşındırabilir ve yaşamı destekleyebilecek gaz örtüsünü sıyırabilir.