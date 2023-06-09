Düşen UFO'lar var mı? Eski bir istihbarat yetkilisinden cesur iddialar!

Başka bir deyişle, son yıllarda ABD Kongre üyeleri, ordu ve birkaç bilim insanı UAP'lerden bahsediyor.

Elbette UFO'larla ilgili iddialar yüzlerce yıldır var. Ve en azından ABD'de, başka bir sözde UFO kazası olan 1947'deki Roswell olayından bu yana arttılar.

Sonuçta bir uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle, uzaylı varlıkların dünyamızı hiç ziyaret edip etmediğini merak etmek mantıklı. Bildirilen çok sayıda "görülme" oldu. Ordunun son tartışmaları bile sadece "görülmelere" dayanıyor.