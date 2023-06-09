Düşen UFO'lar var mı? Eski bir istihbarat yetkilisinden cesur iddialar!
UFO cephesinde işler vahşi bir hal alıyor. David Grusch adlı eski bir hükümet yetkilisi, UAP'ler olarak da bilinen Tanımlanamayan Hava Olaylarının fiziksel kanıtlarının ABD Kongresi'nden yasadışı bir şekilde alıkonduğunu iddia ediyor.
DÜŞEN UFOLAR VAR MI?
UFO'lar son birkaç yılda sıcak bir tartışma konusu ve medyada yer aldı. Ve tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili yeni anekdotların çoğu askeri pilotlardan geldi. 2022 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Ulusal İstihbarat Direktörünün Savunma Bakanı ile istişare içinde ABD Kongresine Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP'ler) hakkında yıllık bir rapor sunmasını gerektirdi.
ABD Savunma Bakanlığı , havadaki, denizdeki veya uzaydaki bilinmeyen nesneleri araştırmak için Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi ( AARO ) kurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü , NASA dahil oldu. Ve 2021 tarihli kitabı Dünya Dışı adlı ve bu yaz UAP'ler hakkındaki düşüncelerini içeren başka bir kitabı çıkacak olan Harvard Üniversitesi astrofizikçisi Avi Loeb, Harvard'da konu merkezli Galileo Projesi adlı bir araştırma projesi kurdu.
Başka bir deyişle, son yıllarda ABD Kongre üyeleri, ordu ve birkaç bilim insanı UAP'lerden bahsediyor.
Elbette UFO'larla ilgili iddialar yüzlerce yıldır var. Ve en azından ABD'de, başka bir sözde UFO kazası olan 1947'deki Roswell olayından bu yana arttılar.
Sonuçta bir uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle, uzaylı varlıkların dünyamızı hiç ziyaret edip etmediğini merak etmek mantıklı. Bildirilen çok sayıda "görülme" oldu. Ordunun son tartışmaları bile sadece "görülmelere" dayanıyor.