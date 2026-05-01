e-Devlet bakıma alınıyor: Saatler açıklandı... Sisteme erişimde kesinti yaşanacak

Milyonlarca vatandaşın günlük işlemlerini gerçekleştirdiği e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) için önemli bir duyuru paylaşıldı. Platformda planlı bir altyapı yenileme çalışması gerçekleştirileceği belirtilirken, dijital hizmetlere erişimde kesinti yaşamak istemeyen kullanıcıların belirtilen saat aralığına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan duyuruya göre; 2 Mayıs 2026 Cumartesi gününü pazara bağlayan gece, saat 00:00 ile 01:00 arasında teknik çalışma yürütülecek. Bu bir saatlik süre zarfında kullanıcılar sisteme girişte veya işlem yaparken sorun yaşayabilecek.

e-Devlet'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Planlı Çalışma Duyurusu

Değerli Kullanıcılarımız,

Sistemlerimizde Türkiye saati ile 02.05.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 01:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir. Bilgilerinize sunarız."