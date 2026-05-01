e-Devlet bakıma alınıyor: Saatler açıklandı... Sisteme erişimde kesinti yaşanacak

Milyonlarca vatandaşın kullandığı e-Devlet Kapısı, sistem performansını artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla planlı bakıma alınıyor. 2 Mayıs Cumartesi gününü pazara bağlayan gece yapılacak çalışma nedeniyle hizmetlere erişimde aksaklıklar yaşanabilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Milyonlarca vatandaşın günlük işlemlerini gerçekleştirdiği e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) için önemli bir duyuru paylaşıldı. Platformda planlı bir altyapı yenileme çalışması gerçekleştirileceği belirtilirken, dijital hizmetlere erişimde kesinti yaşamak istemeyen kullanıcıların belirtilen saat aralığına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan duyuruya göre; 2 Mayıs 2026 Cumartesi gününü pazara bağlayan gece, saat 00:00 ile 01:00 arasında teknik çalışma yürütülecek. Bu bir saatlik süre zarfında kullanıcılar sisteme girişte veya işlem yaparken sorun yaşayabilecek.

e-Devlet'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Planlı Çalışma Duyurusu

Değerli Kullanıcılarımız,

Sistemlerimizde Türkiye saati ile 02.05.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 01:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir. Bilgilerinize sunarız."

Günün Manşetleri
Bakanlık müfettişlerinin raporları tamamlandı
İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
İstanbul’da enflasyon nisanda aylık yüzde 3,74 arttı
Vergi indirimi ve destek paketi açıklandı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Bazı metro ve tramvay hatları kapatıldı
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi
Sanchez: AB, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı
Çok Okunanlar
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İşte gıdada hile yapan peynir markaları... İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma
Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?