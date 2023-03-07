Elon Musk duyurdu: Twitter'a yeni özellikler gelecek

Elon Musk sosyal medya platformu Twitter'a, uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliği de dahil olmak üzere birçok yeni özellik geleceğini açıkladı.

Elon Musk duyurdu: Twitter'a yeni özellikler gelecek
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Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından gerçekleştirdiği güncellemelere bir yenisi daha eklemeye hazırlanıyor.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kullanıma sunulacak güncellemelerin simnyalini verdi.

Elon Musk, Twitter mesajlarını uçtan uca şifreli hale getireceklerini açıkladı. Twitter'ın sahibi ayrıca, kullanıcıların, bireysel mesajlara cevap verirken herhangi bir tepki emojisi kullanma imkanına da sahip olacakları bilgisini paylaştı. Böylece kullanıcılar, daha fazla emoji seçeneği kullanabilecek.

Söz konusu yeniliklerin bu ay içerisinde kullanıma sunulacağı belirtildi.

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