Şimdiye kadar görülen en büyük kozmik patlama hala devam ediyor

ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLEN EN BÜYÜK KOZMİK PATLAMA

11 Mayıs 2023'te Kraliyet Astronomi Topluluğu, gökbilimcilerin şimdiye kadar görülen en büyük kozmik patlamayı bulduklarını açıkladı. AT2021lwx olarak adlandırılan patlama üç yıldan fazla sürdü. Bu, yalnızca birkaç ay boyunca parlak kalabilen sıradan bir süpernovanın - ya da patlayan yıldızın - aksine. Ayrıca, AT2021lwx bilinen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha fazla parlıyor gibi görünüyor. Bu devasa patlamanın, bir kara deliğin güneşimizden binlerce kat daha büyük bir gaz bulutunu parçalaması sonucu meydana geldiği düşünülüyor. AT2021lwx'in Tilki Vulpecula takımyıldızı yönünde 8 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğuna inanılıyor. AT2021lwx şiddetle patladığında evrenin yaklaşık 6 milyar yaşında olduğu düşünülüyor.

Southampton Üniversitesi liderliğindeki gökbilimciler ekibi, hakemli çalışmalarını 11 Nisan 2023 tarihinde Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınladı.