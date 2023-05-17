Şimdiye kadar görülen en büyük kozmik patlama hala devam ediyor
Sanatçının bir kara deliğin yoldaş edinme konsepti. Gökbilimciler bir kara deliğin etrafında herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak olan ve 3 yıldan fazla süren bir toz bulutu patlaması buldular. Bu, gökbilimcilerin şimdiye kadar gördüğü en büyük kozmik patlama.
ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLEN EN BÜYÜK KOZMİK PATLAMA
11 Mayıs 2023'te Kraliyet Astronomi Topluluğu, gökbilimcilerin şimdiye kadar görülen en büyük kozmik patlamayı bulduklarını açıkladı. AT2021lwx olarak adlandırılan patlama üç yıldan fazla sürdü. Bu, yalnızca birkaç ay boyunca parlak kalabilen sıradan bir süpernovanın - ya da patlayan yıldızın - aksine. Ayrıca, AT2021lwx bilinen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha fazla parlıyor gibi görünüyor. Bu devasa patlamanın, bir kara deliğin güneşimizden binlerce kat daha büyük bir gaz bulutunu parçalaması sonucu meydana geldiği düşünülüyor. AT2021lwx'in Tilki Vulpecula takımyıldızı yönünde 8 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğuna inanılıyor. AT2021lwx şiddetle patladığında evrenin yaklaşık 6 milyar yaşında olduğu düşünülüyor.
Southampton Üniversitesi liderliğindeki gökbilimciler ekibi, hakemli çalışmalarını 11 Nisan 2023 tarihinde Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınladı.
EN BÜYÜK KOZMİK PATLAMANIN KEŞFİ
Gökbilimciler patlamayı ilk olarak Kaliforniya'daki Zwicky Geçici Tesisi'nden alınan 2020 verilerinde buldular. Ardından, Hawaii'de bulunan Asteroid Karasal Darbe Son Uyarı Sistemi (ATLAS) patlamayı tespit etti. Ardından ekip patlamayı üç teleskopla daha gözlemledi: Uzaydaki Neil Gehrels Swift Gözlemevi, Şili'deki Yeni Teknoloji Teleskobu ve İspanya'nın La Palma kentindeki Gran Telescopio Canarias.
Southampton Üniversitesi'nden başyazar Philip Wiseman açıkladı:
- Bir süpernova türü ararken arama algoritmamız tarafından işaretlendiği için buna tesadüfen rastladık. Çoğu süpernova ve gelgit bozulması olayı kaybolmadan önce sadece birkaç ay sürer. Bir şeyin iki yıldan fazla bir süre parlak kalması hemen çok olağandışı bir durumdu.
Southampton Üniversitesi'nden ekip üyesi Sebastian Hönig, ekibin bunun özel olduğunu nasıl fark ettiğini açıkladı: