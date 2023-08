En Huawei telefon modelleri

Günümüzde akıllı telefonlar, her yaş grubundan kullanıcının günlük yaşamında vazgeçilmez bir hal almıştır. Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, geniş özellik yelpazesi sunan akıllı telefonlarıyla kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer edinmiştir. Huawei'nin çeşitli fiyat seviyelerinde bulunan en iyi telefon modelleri, her türlü bütçeye uygun seçenekler sunar. En üstün performansa sahip olarak kabul edilen Huawei telefon modelleri, farklı fiyat aralıklarında yer alır ve sizler için Huawei telefon önerileri listemizde bir araya getirdik.

HUAWEİ P40 PRO

En iyi Huawei telefonları listelediğimiz içeriğimize P40 Pro ile başlıyoruz. Estetik ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Huawei P40 Pro, %90,58'lik ekran oranıyla benzersiz bir kullanım deneyimi sağlıyor. İnce çerçevesi sayesinde güzel bir görünüm sergileyen telefonda 5G desteği vardır. Bu sayede her an yüksek hızlarla işlerinizi halledebildiğiniz cihaz, 4200 mAh'lik bataryasıyla sizi asla yarı yolda bırakmayacak. Ayrıca 50 MP değerindeki kamerasıyla gördüğünüz her güzelliği ölümsüzleştirmenize imkan sağlayan cihaz, bu sayede profesyonel düzeyde fotoğraf çekebilmenize olanak sağlıyor.

HUAWEİ MATE XS

En iyi katlanabilir telefonlardan olan Huawei Mate Xs, yenilikçe tasarımıyla ve dayanıklı yapıdaki ekranıyla kullanıcıları tarafından çok sevilmiştir. FullView ekranı her ayrıntıyı nefes kesici derinlikle sunan telefonun güç düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucudur. Bu sayede güç düğmesine bastığınız zaman cihazınız anında açılır. Multi-window fonksiyonu sayesinde telefonunuzun ekranını ikiye ayırarak kullanabildiğiniz model, 5G destekli işlemcisiyle tüm işlerinizi daha önce görmediğiniz hızlarda yapacak.

HUAWEİ P40 LİTE

Dört tarafı kavisli camdan tasarlanan ve oldukça güzel bir görüntüsü olan Huawei P40 Lite, 6,4 inç boyutunda çizilmeye dayanıklı ekrana sahiptir. İnce ve hafif yapısıyla takdir edilen telefon, tek elle kullanım için ideal ölçülerde tasarlanmıştır. Ekranın içine konumlandırılmış kamerasıyla en geniş ekran gövde oranını sunan cihazın arka panelinde dörtlü kamera bulunmaktadır. Bu kameralar sayesinde benzersiz fotoğraflar çekebildiğiniz model, orta segmentteki en iyi telefonlardan birisidir.

HUAWEİ P SMART PRO

Huawei telefon tavsiyelerini verdiğimiz içeriğimize P Smart Pro ile devam ediyoruz. %91 ekran gövde oranıyla benzersiz görünüm sağlayan Huawei P Smart Pro, yüksek parlaklığı sayesinde yoğun ışıklı ortamlarda dahi kusursuz görüntülenme sağlıyor. Ele yapışan yapısı sayesinde kullanım sırasında pratik deneyim sağlayan telefon, 128 GB'lık geniş depolama alanına sahiptir. 4000 mAh'lik bataryası sayesinde uzun süreli kullanımlar için ideal olan cihaz, üstün performansıyla tüm işlerinizi en kısa sürede halledecek.

HUAWEİ P SMART 2021

Zarif tasarımıyla ve kavisli kenarlarıyla rahat kullanım deneyimi yaşatan Huawei P Smart 2021, güç düğmesinde parmak izi okuma özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde telefonunuzu kullanmak için güç düğmesine bastığınızda ekran da otomatik olarak açılır. 5000 mAh'lik bataryasıyla uzun bir süre kullanabileceğiniz telefon, yalnızca 10 dakikalık şarjla 2 saat boyunca video izleme olanağı sunmaktadır. Bu sayede gittiğiniz hiçbir yerde yarı yolda kalmazsınız.

HUAWEİ P30 LİTE

Sadece 7.4 mm kalınlığında ve 159 gramlık ağırlığında olan bu telefon, kullanım sırasında büyük konfor sağlıyor. Dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamerasıyla canlı ve net fotoğraflar çekmenizi sağlayacak olan Huawei P30 Lite, 3340 mAh'lik bataryasıyla günlük kullanımda sizi yarı yolda bırakmayacak. Ayrıca cihazın yapay zeka tabanlı işletim sistemi hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de pil ömrünü uzatıyor.

HUAWEİ P SMART S

En iyi Huawei telefonları listelediğimiz içeriğimize çok tercih edilen P Smart S'i almasak olmazdı. 6,21 inç'lik ekranı ve ince yapısıyla bir telefondan fazlasını vadeden Huawei P Smart S, 3400 mAh'lik bataryasıyla yoğun günleri bile çıkartabilmektedir. Birbirinden güzel ve sanatsal portreler için yapay zeka teknolojisini kullanan telefon, çektiğiniz fotoğrafları optimize eder. Ayrıca göz konforu moduna sahip olan cihaz, bu özellik sayesinde mavi ışıkları filtreleyerek sağlığınızı korur.

HUAWEİ Y9 PRİME

Özenle dizayn edilmesi sayesinde ışık altında en ince detayları bile görebildiğiniz Huawei Y9 Prime 2019, ultra geniş ekranıyla çok sevilmektedir. 8,8 mm kalınlığı ve 196,8 gram ağırlığıyla konforlu bir kullanım sunan telefon, 16 milyon renk gösterebilen LTPS LCD ekrana sahiptir. Bu ekran sayesinde fotoğraf ve videolar gerçeğe en yakın renklerle karşınızda olur.

HUAWEİ Y7

Damla çentikli çerçevesiz ekranıyla kullanım deneyiminizi arttıran Huawei Y7, işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 450'yi kullanmaktadır. Bu işlemci sayesinde telefonunuz hangi işlemi yaparsanız yapın donmaz veya kasmaz. Ayrıca telefonun 13 MP değerindeki yapay zeka destekli kamerası 500'den fazla sahneyi tanıyarak sizin için en uygun olanı seçiyor. Bu sayede cihaz, profesyonel derecede iyi çekimler yapmanızı sağlıyor.

HUAWEİ Y5

Huawei telefon tavsiyelerini verdiğimiz içeriğimizi Y5 modeli ile bitiriyoruz. Günlük yaşamınızda ve iş hayatınızda bir numaralı yardımcınız olacak olan Huawei Y5, ergonomik bir dizayna sahiptir. 16 GB depolama alanıyla ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan telefon, 13 MP kamerasıyla fotoğraf çekme ihtiyacınızı karşılayacak kapasitededir. Ayrıca cihazın 2.0 GHz'lik işlemcisi sayesinde tüm işlerinizi yavaşlama ve donma olmadan halledebilirsiniz.