2023’ün en iyi 10 aile arabası

HYUNDAİ TUCSON

Dördüncü nesil Hyundai Tucson ile SUV otomobil pazarında son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Dikkat çekici ve ayırt edici görünümünün yanı sıra ürün yelpazesinde çok sayıda standart donanıma sahip olması açık ara diğer rakiplerine göre onu ön plana çıkarıyor. Nitekim Hyundai Tucson, sunduğu kaliteli yolculuk ile “Yeni Araba Ödülleri”nde iki yıl üst üste “Yılın Orta Boy SUV” unvanına sahip olmayı başarıyor. Aileniz için de kusursuz bir seçim olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sahip olduğu akıllı mühendislik detayları ile yolcular için geniş alan sağlıyor. Bunun yanı sıra tam 620 litrelik geniş bagaj hacmi, ailenizin tüm ihtiyaçlarına yer açıyor. Standart olarak ön çarpışma önleme asistanı, Apple CarPlay ve Android Auto, klima kontrolü ve park sensörleri ile geriye sadece yolculuğun tadını çıkarmak kalıyor.

