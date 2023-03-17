En iyi cep telefonu modelleri 2023

5.000 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar

Oppo A16

En iyi akıllı telefonlar listemizin en uygun fiyat aralığında yer alan ilk model Oppo A16 oluyor. Uygun fiyat ve başarılı özellikleri bir arada sunan Oppo A16, kullanıcıların beğenesini topluyor.

Ürünün ekran boyutu 6.52 inç olarak ifade ediliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekranın yenileme ve dokunma örnekleme hızı 60Hz olarak belirtiliyor. Bu fiyat aralığında beklenen ekran özelliklerine sahip olduğunu belirtmek gerek. 269 PPI değerinde piksel yoğunluğu sunabilen IPS ekran cihaza başarılı bir görüntü sağlıyor.

Telefonun performans bileşenlerini incelediğimizde karşımıza MediaTek markası çıkıyor. Helio G35 işlemci ile kullanıcılara sunulan Oppo A16, kendi sınıfındaki telefonların üstünde performans gösteriyor. Buna ek olarak cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı da yer alıyor.

İncelenmesi gereken önemli bir diğer donanım parçası da kamera oluyor. Üçlü bir arka düzeneğe sahip Oppo A16, 13 megapiksel ana kameraya ek olarak makro ve derinlik efekti oluşturan iki adet kamera bulunduruyor. Bu iki kameranın da 2 megapiksel çözünürlükte olduğu ifade ediliyor. Ön tarafta ise yapay zeka destekli 8 MP bir kamera görev yapıyor.

Cihazın pil kapasitesi ise 5000 mAh olarak belirtiliyor. Bu pilin yaklaşık 21 saat video oynatmaya izin verdiği de ifade ediliyor. Bu cihazın en iyi yanlarından biri ise fiyatı oluyor. Listemizin ilk sırasındaki Oppo A16, 3.600 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.