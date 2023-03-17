En iyi cep telefonu modelleri 2023
Gelişen teknoloji ile birlikte, artık neredeyse tüm işlerimizi cep telefonlarımızdan hallediyoruz. Günümüzde birçok markanın ürettiği sayısız telefon modeli mevcut. Peki en iyi telefon hangisi?
5.000 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar
Oppo A16
En iyi akıllı telefonlar listemizin en uygun fiyat aralığında yer alan ilk model Oppo A16 oluyor. Uygun fiyat ve başarılı özellikleri bir arada sunan Oppo A16, kullanıcıların beğenesini topluyor.
Ürünün ekran boyutu 6.52 inç olarak ifade ediliyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekranın yenileme ve dokunma örnekleme hızı 60Hz olarak belirtiliyor. Bu fiyat aralığında beklenen ekran özelliklerine sahip olduğunu belirtmek gerek. 269 PPI değerinde piksel yoğunluğu sunabilen IPS ekran cihaza başarılı bir görüntü sağlıyor.
Telefonun performans bileşenlerini incelediğimizde karşımıza MediaTek markası çıkıyor. Helio G35 işlemci ile kullanıcılara sunulan Oppo A16, kendi sınıfındaki telefonların üstünde performans gösteriyor. Buna ek olarak cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı da yer alıyor.
İncelenmesi gereken önemli bir diğer donanım parçası da kamera oluyor. Üçlü bir arka düzeneğe sahip Oppo A16, 13 megapiksel ana kameraya ek olarak makro ve derinlik efekti oluşturan iki adet kamera bulunduruyor. Bu iki kameranın da 2 megapiksel çözünürlükte olduğu ifade ediliyor. Ön tarafta ise yapay zeka destekli 8 MP bir kamera görev yapıyor.
Cihazın pil kapasitesi ise 5000 mAh olarak belirtiliyor. Bu pilin yaklaşık 21 saat video oynatmaya izin verdiği de ifade ediliyor. Bu cihazın en iyi yanlarından biri ise fiyatı oluyor. Listemizin ilk sırasındaki Oppo A16, 3.600 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Realme C21Y
En iyi akıllı telefonlar listemizde yer alan Realme C21Y, özellikle fiyat konusunda oldukça kullanıcı dostu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar teknik anlamda piyasadaki en iyi cihaz olmasa da kısıtlı bütçeye sahip kişiler için başarılı bir alternatif olduğunu belirtmek gerek.
Cihazın 6.5 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekranı mevcut. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekranın piksel yoğunluğu ise 270 PPI olarak belirtiliyor. Aynı zamanda 60Hz ekran yenileme hızını sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.
Cihazın donanım özelliklerine baktığımızda ise karşımıza Unisoc T610 çip seti çıkıyor. 8 çekirdekli CPU ve iki çekirdekli Mali-G52 3EE GPU’ya sahip bu çip seti fiyat aralığına göre gayet iyi bir performans sunuyor. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da cihazda yer alıyor. 256 GB’a kadar hafıza kartı desteği olduğunu da belirtelim.
Cihazın çekim özelliklerine baktığımızda ise 13 MP bir ana kamera görüyoruz. Buna ek olarak 2 MP makro çekim ve 2 MP Bokeh sensörü cihazda mevcut. Saniyede 30 kare yakalayarak FHD video kaydı yapabilen bu telefonun ön kamerasında ise 720p/30fps değerleri bizleri karşılıyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 5 MP olarak ifade ediliyor.
Cihazın pil özelliklerinde ise hayal kırıklığına yol açacak bir unsur mevcut. Her ne kadar 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olsa da şarj girişi olarak Micro-USB tercih ediliyor. Cihazda hızlı şarj desteği olmadığını da belirtelim. Bunun haricinde cihazda bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Ayrıca kulaklık girişi de üründe mevcut. Fiyatı ise yaklaşık 3.550 TL olarak belirtiliyor.
Xiaomi Redmi 9A
En iyi akıllı telefonlar listemizin ilk fiyat aralığında yer alan bir başka model ise Xiaomi Redmi 9A oluyor. Fiyat ve performans kelimeleri bir araya gelince akla gelen ilk markalardan birisi olan Xiaomi, bu ürünüyle de kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları sevindiriyor.
Xiaomi Redmi 9A, 6.53 inç boyutunda bir IPS LCD ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü ise HD+ olarak ifade ediliyor. Ayrıca 269 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı da cihazın ekran özellikleri arasında yer alıyor.
Temel donanım özelliklerine baktığımızda ise son zamanların yükselen yıldızlarından MediaTek markasına ait Helio G25 çip seti bizleri karşılıyor. 8 çekirdekli bir CPU ve PowerVR GE8320 GPU’ya sahip olan bu çip seti 2.0 GHz CPU frekansı sunuyor. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da cihazda mevcut. Depolama biçimi ise eMMC 5.1 olarak ifade ediliyor.
Üründe 13 MP çözünürlüğe sahip bir ana kamera yer alıyor. Bu kameraya ek olarak ön tarafta 5 MP çözünürlüklü bir kamera daha cihazda bulunuyor. 5000 mAh kapasiteli batarya maalesef hızlı şarj desteğine sahip değil. Bu cihaz bir günü aşan süre boyunca kullanım sağlıyor. Fiyatı ise yaklaşık 3.200 TL olarak belirtiliyor.
5.000 – 7.500 TL Arası En İyi Akıllı Telefonlar
POCO M3 Pro
En iyi akıllı telefonlar listemizin bu fiyat aralığında yer alan başka bir model ise Poco M3 Pro oluyor. Ülkemizde oldukça geniş bir kitle tarafından beğeni toplayan Poco, M3 Pro ile uygun fiyat ve performansı bir araya getiriyor.
Cihazın ekran özelliklerine baktığımızda bizleri 6.5 inç boyutunda IPS LCD bir ekran karşılıyor. FHD+ çözünürlüğe sahip ekranın tam çözünürlükleri ise 1080 x 2400 piksel. Buna ek olarak 405 PPI gibi yüksek değerde bir ekran yoğunluğu da cihazda mevcut. Ekran yenileme hızı ise 90Hz olarak ifade ediliyor.
Ekran anlamında kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecek cihazın performans konusunda da başarılı olduğunu belirtmek gerek. MediaTek Dimensity 700 yonga setine sahip olan üründe GPU olarak Mali-G57 görüyoruz. UFS 2.2 depolama teknolojisi biraz hayal kırıklığı yaşatsa da ürünün düşük fiyatta kalmasını sağlıyor. 64 GB ve 128 GB depolama; 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri de üründe mevcut.
Telefonun kamerasını baktığımızda üç kameralı bir düzenek görüyoruz. 48 MP ana kameraya ek olarak makro çekim ve derinlik algısı kamerası da üründe yer alıyor. FHD 30 FPS çekim yapabilen bu cihazın kamera konusunda en iyi ürün olduğunu söylemek mümkün değil. Ön taraftaki kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca 1080p 30 FPS çekim ön kamerada da mevcut.
Cihazın bataryası oldukça etkileyici. 5000 mAh kapasiteye sahip bu ürünün bataryası 22 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor. Cihazın hızlı şarj desteği ise 18W olarak ifade ediliyor. Ürünün en başarılı yanlarından birisi ise 5G bulundurması oluyor. Bu cihazı yaklaşık 6.300 TL’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.