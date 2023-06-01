En iyi bluetooth kulaklık önerileri
Kablosuz bir şekilde çalışan bluetooth kulaklıklar, oldukça rağbet görüyor. Müzik dinlemek için ideal araç haline gelen bu kulaklıklar, kullanıcıları kablo derdinden kurtarıyor. Peki En iyi bluetooth kulaklık hangileri? İşte fiyatlar ve markalar...
QCY T17
En iyi bluetooth kulaklık önerileri listemizin ilk sırasında Türkiye’de çok fazla kullanılan bir model olan QCY T17 yer alıyor. QCY, dünya genelinde üretmiş olduğu giriş-orta seviye kulaklık modelleriyle tanınmaktadır. Şirket, bir süredir Türkiye’de de kulaklık modelleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor. QCY T17, markanın en çok tercih edilen giriş seviye kulaklık modellerinden birisi olarak dikkat çekiyor.
QCY T17, Türkiye’deki en uygun kablosuz kulaklık modellerinden birisi olarak öne çıkıyor. Kulaklık, 320 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.
LENOVO LP80 PRO
Teknoloji devi Lenovo, kablosuz kulaklık kategorisinde de üretmiş olduğu ürünlerle kullanıcılarına hizmet veriyor. Bu doğrultuda Türkiye’deki kablosuz kulaklık pazarında şirketin özellikle giriş seviyesindeki ürünleri ile karşılaşmak mümkün. Lenovo LP80 Pro da bu modellerden birisi olarak karşımıza çıkıyor.
Yaklaşık 90 dakikada şarj olan kulaklık, ortalama 5 saatlik kullanım süresi sağlıyor. Bu kullanım süresi de bu segmentteki bir kulaklık için fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Lenovo LP80 Pro, Türkiye’de 250 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşmaktadır.
XİAOMİ REDMİ BUDS 3 LİTE
Sizler için hazırlamış olduğumuz en iyi bluetooth kulaklık önerileri listemize bir başka Xiaomi modeli olan Redmi Buds 3 Lite ile devam ediyoruz. Xiaomi, birçok alanda olduğu gibi kulaklık sektöründe de fiyat/performans odaklı ürünler sunmaya çalışıyor. Bu doğrultuda şirket, Redmi Buds 3 Lite modelini giriş seviyesi kablosuz kulaklık modeli olarak kullanıcılarına sundu.
Pasif gürültü önleme özelliğine sahip olan Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, giriş seviye kulaklık kullanıcılarını memnun edecek bir ses performansı gösteriyor. Bunun yanı sıra kulaklığın mikrofon performansı da yeterli düzeyde diyebiliriz. Fiyat/performans olarak en başarılı kulaklık modellerinden birisi olan Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Türkiye’de 330 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.
SONY WH-CH510
Sony’nin kulak üstü bluetooth kulaklığı (WH-CH510) sürücüleriyle güçlü ve dengeli bir ses kalitesi sağlıyor. Özellikle spor kullanımına uygunluğa vurgu yapan Sony, cihazın ergonomik açıdan oldukça kullanışlı olduğunu dile getiriyor. Ayrıca kulaklık, kafa ölçülerine göre farklı boyutlara gelebiliyor. Kulaklığın etrafında bulunan 3 adet tuş ile çeşitli kontrolleri sağlamak mümkün. Bunların arasında ses seviyesi kontrolü, müzik değiştirme ve çağrı yanıtlama gibi seçenekler yer alıyor.
Sony, bu kulaklık ile müzik dinlemenin oldukça yüksek bir ses kalitesi vereceğine inanıyor. Ancak, yalnızca müzik değil aynı zamanda FPS türündeki oyunlarda da oldukça kullanışlı olacağını ifade ediyor. Kullanımı rahat ve ergonomik olan cihazın Siri ve Google Asistan’a bağlanma özelliği de mevcut. Sony’nin bu kulaklık modelini çeşitli sitelerde 850 TL gibi bir fiyata bulmanız mümkün.