En iyi bluetooth kulaklık önerileri

LENOVO LP80 PRO

Teknoloji devi Lenovo, kablosuz kulaklık kategorisinde de üretmiş olduğu ürünlerle kullanıcılarına hizmet veriyor. Bu doğrultuda Türkiye’deki kablosuz kulaklık pazarında şirketin özellikle giriş seviyesindeki ürünleri ile karşılaşmak mümkün. Lenovo LP80 Pro da bu modellerden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Yaklaşık 90 dakikada şarj olan kulaklık, ortalama 5 saatlik kullanım süresi sağlıyor. Bu kullanım süresi de bu segmentteki bir kulaklık için fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Lenovo LP80 Pro, Türkiye’de 250 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşmaktadır.