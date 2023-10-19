En iyi FaceApp Uygulamaları Hangileri? Teknolojiyle bambaşka olun
Son yıllarda sosyal medya uygulamalarının kullanıcı sayısının artmasıyla beraber bu alanda birçok yenilikler de ortaya çıktı. Bunlardan biri FaceApp uygulamaları. Milyonlarca kişi kendilerini en iyi gösterecek Face App uygulamasını bulmak için uzun uğraşlar veriyor. İşte en iyi FaceApp uygulamaları.
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Teknolojinin gelişmesiyle beraber çeşit çeşit uygulamalar hayatımızın içine girdi. Bunlardan en popülerlesi ise FaceApp uygulamaları. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde; saçımızı, gülüşümüzü, burnumuzu ya da seç rengimizi tek tıkla değiştirebiliyoruz.
Yalnızca bunlarla da kalmayıp bizi 40 daha yaşlandıran modelleri de çıktı. Tek tuşla kendinizi 20'li yaşardan 40'lı yaşlara ışınlanmış olarak bulabilirsiniz.
Peki en iyi FaceApp uygulamaları hangileri?
1) AGİNGBOOTH
2) OLDİFY