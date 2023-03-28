En iyi kameralı akıllı telefonlar (2023)
Akıllı telefon tercih ederken kamera özellikleri en önemli kriterlerden biri haline geldi. Son amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de kamera konusunda epey bir yol alındığını biliyoruz. Son amiral gemisi modelleri de hesaba katalım ve en iyi kameralı telefonlar için bir liste hazırlayalım.
1.Honor Magic5 Pro – 152 Puan
Kısa süre önce tanıtılan Honor modeli, listenin ilk sırasına yerleşmeyi başardı. Özellikle fotoğraf ve zoom puanlarında telefonun rakiplerini resmen ezdiğini görüyoruz. Telefonda toplamda 3 arka kamera yer alıyor.
Kamera Değerlendirmesi
Telefonun üçlü kamerasıyla beraber elde ettiği fotoğraf skoru 154 olarak belirlenmiş durumda. Zoom konusunda ise elde edilen skor 156. Video kısmında da 144 sonucunu alan Honor Magic5 Pro, 152 genel ortalama ile dünyanın en iyi kameralı telefonu seçilmiş durumda.
İlk kamera 50 MP f/1.6 diyafram açıklığına sahip olan kamera. Ultra geniş açılı ikinci kamera ise yine 50 MP ama diyafram açıklık değeri f/2.0. Son olarak üçüncü kamerada yine telefoto kamerası. Üçüncü kamerada da 50 MP f/1.3 diyafram açıklığında bir kamera karşımıza çıkıyor.
2.Huawei Mate 50 Pro – 149 Puan
Huawei’nin iddialı amiral gemisi modeli listede birinci sırada yer alıyor. Telefonun özellikle ana kamerasının iddialı bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Seride yer alan ana kamera 50 MP değerinde ve f/1.4 – f/4.0 diyafram açıklık değerine sahip. Ayrıca ana kamerada OIS desteğinin olduğunu da söylemek lazım.
Diğer taraftan ikinci kamerada ise 13 MP değerinde ultra geniş açılı bir kamera kullanıldığını görüyoruz. Burada da f/2.2 diyafram açıklık değeri karşımıza çıkıyor. Telefonda yer alan son arka kamera ise 64 MP telefoto kamerası. f/3.5 diyafram açıklığında olan telefoto kamerası OIS desteğine sahip.
Kamera Değerlendirmesi
Üçlü arka kamera kurulumu ile Huawei Mate 50 Pro, DxOMark listesine göre şu an için dünyanın en iyi kameralı telefonu gibi duruyor. Testlerde akıllı telefon 152 fotoğraf puanı ve 141 video puanı almayı başarmış durumda. Genel değerlendirmede ise modelin aldığı skor 149. Bu skorla beraber seri liderliği alıyor. Genel değerlendirmeyi de görsel olarak aşağı ekliyoruz.
3. Google Pixel 7 Pro – 147 Puan
Her ne kadar ülkemizde çok fazla adı geçmiyor olsa da Google’ın akıllı telefonları da kamera konusunda çok iddialı modeller. Özellikle son amiral gemisi modeli olan Pixel 7 Pro kamera konusunda farkı gösteren akıllı telefonlardan biri oldu. Zaten en iyi kameralı akıllı telefonlar listesinde de 2. sırada yer bulmayı başarmış bir akıllı telefondan söz ediyoruz.
Telefonun kameralarına baktığımız zaman 50 MP değerine ana arka kamerada f/1.85 diyafram açıklık değerini görüyoruz. Bunun yanında geniş açılı telefoto kamerası ise 48 MP f/3.5 diyafram açıklık değerinde.
Son kameramız ise ultra geniş açı kamerası. Ultra geniş açı kamerasında 12 MP değerini ve f/2.2 diyafram açıklığını görmekteyiz.
Kamera Değerlendirmesi
Söz konusu modelin kamera konusunda Huawei Mate 50 Pro serisinden aşağı kalır bir yanı yok. Bu modelde de fotoğraf değerlendirme puanı 148 olarak belirlenmiş durumda. Buna karşın video değerlendirme puanı ise 143 olarak belirlenmiş. Video puanı Huawei Mate 50 Pro modelinden daha iyi olsa da genel derecelendirmede akıllı telefon 147 skorunu elde ediyor ve bu da akıllı telefonu ikinci sıraya taşıyor.
4. Honor Magic4 Ultimate – 147 Puan
Abisi Huawei modelinde olduğu gibi listenin zirvelerinde yer alan akıllı telefonlardan biri olan Honor, yine ülkemizde adı çok fazla duyulmamış olan akıllı telefonlardan biri. Telefonda, rakiplerinden farklı olarak 4 ayrı kameranın yer aldığını da eklemiş olalım.
Geniş açılı ana kamera 50 MP f/1.6 diyafram açıklık değerinde. Buna eşlik eden ikinci kamera ise ultra geniş açılı 64 MP f/2.2 diyafram açıklık değerindeki kamera. Telefoto kamerasında yine 64 MP f/3.5 diyafram açıklık değerini görüyoruz. Ek olarak Honor modelinde Gelişmiş Spektrum 50 MP f/lens bulunuyor.
Kamera Değerlendirmesi
Telefonun özellikle zoom özelliği konusunda zirve bir model olduğunu eklemek lazım. 151 Zoom puanı ile karşımıza çıkan akıllı telefon, fotoğraf kategorisinde ise 150 puan ile karşımıza çıkıyor. Video puanı konusunda ise rakiplerin biraz daha gerisinde bir model var. Video puanı 137 olarak belirlenmiş durumda.
Not: Genel değerlendirmede akıllı telefonun ikinci sırada Pixel ile eş olduğunu da hatırlatalım. Her ne kadar 3. sıra olarak göstermiş olsak da Honor Magic4 Ultimate, Google ile aynı değerlendirme skorunu almış durumda.