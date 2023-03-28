En iyi kameralı akıllı telefonlar (2023)

4. Honor Magic4 Ultimate – 147 Puan

Abisi Huawei modelinde olduğu gibi listenin zirvelerinde yer alan akıllı telefonlardan biri olan Honor, yine ülkemizde adı çok fazla duyulmamış olan akıllı telefonlardan biri. Telefonda, rakiplerinden farklı olarak 4 ayrı kameranın yer aldığını da eklemiş olalım.

Geniş açılı ana kamera 50 MP f/1.6 diyafram açıklık değerinde. Buna eşlik eden ikinci kamera ise ultra geniş açılı 64 MP f/2.2 diyafram açıklık değerindeki kamera. Telefoto kamerasında yine 64 MP f/3.5 diyafram açıklık değerini görüyoruz. Ek olarak Honor modelinde Gelişmiş Spektrum 50 MP f/lens bulunuyor.

Kamera Değerlendirmesi

Telefonun özellikle zoom özelliği konusunda zirve bir model olduğunu eklemek lazım. 151 Zoom puanı ile karşımıza çıkan akıllı telefon, fotoğraf kategorisinde ise 150 puan ile karşımıza çıkıyor. Video puanı konusunda ise rakiplerin biraz daha gerisinde bir model var. Video puanı 137 olarak belirlenmiş durumda.

Not: Genel değerlendirmede akıllı telefonun ikinci sırada Pixel ile eş olduğunu da hatırlatalım. Her ne kadar 3. sıra olarak göstermiş olsak da Honor Magic4 Ultimate, Google ile aynı değerlendirme skorunu almış durumda.