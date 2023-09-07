En son 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek!

430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, çıplak gözle görülebilecek. Kuyruklu yıldızın bu hafta sonu veya gelecek hafta başında Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.

En son 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek!
En son 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek!
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, uzun yıllar sonra insanlara kendini gösterecek.

Bir kilometre uzunluğundaki kuyruklu yıldızın, yaklaşık 125 milyon kilometre mesafeden bu hafta sonu ya da gelecek hafta başında Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.

Uzaylı alarmı mı verildi? NASA dosyaları şeffaf şekilde paylaşacağını duyurdu!Uzaylı alarmı mı verildi? NASA dosyaları şeffaf şekilde paylaşacağını duyurdu!Bilim ve Teknoloji

 ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLECEK

Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve kuyruklu yıldızı görmek isteyen gözlemciler, gün doğumundan 1-1,5 saat erken kalkarak en son kendini yaklaşık 430 yıl önce gösteren bu yıldızın ışığını son derece sönük olsa da çıplak gözle izleyebilecek.

Sanal Teleskop Projesi'nin kurucusu İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, yaptığı açıklamada, gelecek haftanın, kuyruklu yıldızı Güneş'in parıltısında kaybolmadan önce Kuzey Yarımküre'den görmek için, şu sözleri söyledi:

- son mümkün şans

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, uzun yıllar sonra insanlara kendini gösterecek.

Masi, Güneş'le karşılaşmasını atlatması halinde kuyruklu yıldızın eylül sonunda Güney Yarımküre'den de karanlıkta ufukta görülebileceğini kaydetti.

Yıldız gözlemcileri, Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura'nın ağustosta keşfettiği ve bu sebeple Nishimura adını alan nadir görülen yeşil kuyruklu yıldızı takip ediyor.

EN SON ZİYARETİ 430 YIL ÖNCE GERÇEKLEŞMİŞTİ

NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, insanların kuyruklu yıldızı görebilmesi için iyi bir dürbüne ihtiyacı olduğunu ve nereye bakacaklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Mars'taki oluklar suyun habercisi olabilir!Mars'taki oluklar suyun habercisi olabilir!Bilim ve Teknoloji

Chodas, güçlü teleskoplarla yapılan tüm profesyonel gökyüzü araştırmaları göz önüne alındığında, amatör bir gökbilimcinin kuyruklu yıldız keşfetmesinin alışılmadık bir durum olduğunu dile getirdi.

Kuyruklu yıldızın son ziyaretini yaklaşık 430 yıl önce gerçekleştirdiğini ifade eden Chodas, bu durumun Galileo'nun teleskopu icat etmesinden yaklaşık 10-12 yıl öncesine tekabül ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # kuyruklu yıldız # dünya # NASA
Çok Okunanlar
7 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
7 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek!
Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek!
Eski dönem ataları yok olma tehlikesinde!
Eski dönem ataları yok olma tehlikesinde!
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Adıyaman'da 1700 yıllık oda mezarları bulundu!
Adıyaman'da 1700 yıllık oda mezarları bulundu!
Öne Çıkanlar Ukrayna'da FETÖ'cü Bakan Skandalı! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - 6 Eylül 2023 Ukrayna'da FETÖ'cü Bakan Skandalı! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - 6 Eylül 2023 Eylül taşının koruyuculuğu nereden geliyor? Eylül taşının koruyuculuğu nereden geliyor?