Erken uyarı sistemi hangi telefonlarda var?

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF EDİLİR, NASIL ÇALIŞIR?

Deprem erken uyarı sistemi Android telefonlarda kullanılabilmektedir. Bunu kullanabilmek için de telefonunun konum ayarlarının aktif olması gerekmektedir. Ayrıca telefonun Wi-Fi ya da hücresel veri bağlantısının da açık olması da unutulmamalıdır.

• Kullandığınız akıllı telefonun 'Ayarlar' menüsünü açın.

• Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları seçeneğine dokunun.

• Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.