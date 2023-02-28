Erken uyarı sistemi hangi telefonlarda var?
Deprem uyarı sistemi ile ilgili araştırmalar son dönemde Türkiye'de yaşanan depremlerden sonrası popülerlik kazandı. Deprem erken uyarı sistemi de yaşanacak olası bir depremi belirli bir süre öncesinde algılamasıyla biliniyor. Peki, Deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışır?
Son dönemde Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle deprem uyarı sistemi gündeme gelen konulardan birisi oldu. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yaşanan büyük çaplı depremler bölgede yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Android Erken Uyarı Sistemi olarak da bilinen teknoloji olası bir depremde birkaç saniye öncesinde haber veriyor. Peki, Deprem erken uyarı sistemi kaç saniye öncesinde çalışır? Deprem erken uyarı sistemi nasıl kullanılır?
DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR, HANGİ TELEFONLARDA VAR?
Son dönemde oldukça popüler olan deprem erken uyarı sistemi Google tarafından geliştirilen bir yazılımdır. Anroid cihazlarda bulunan erken uyarı sistemi akıllı telefonun ivme ölçerleri tarafından kullanılarak bölgedeki sarsıntıyı algılar. Bu sistem bölgede yaşanabilecek 4.5 ve üzeri depremlerde kullanıcılara bildirim gönderir.
DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF EDİLİR, NASIL ÇALIŞIR?
Deprem erken uyarı sistemi Android telefonlarda kullanılabilmektedir. Bunu kullanabilmek için de telefonunun konum ayarlarının aktif olması gerekmektedir. Ayrıca telefonun Wi-Fi ya da hücresel veri bağlantısının da açık olması da unutulmamalıdır.
• Kullandığınız akıllı telefonun 'Ayarlar' menüsünü açın.
• Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları seçeneğine dokunun.
• Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.
TAHMİN EDEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL
Kandilli Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Doğan Kalafat’ Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Depremleri daha önceden tahmin edebilmek mümkün değil. Eğer mümkün olsaydı Japonlar 11 Mart 2011'de meydana gelen Tohoku depremini tahmin ederlerdi.