İki yıldır işsiz olan ve kirada kaldığı evin aletleri de bozuk olan genç kadın, bu nedenle ev sahibinden indirim talep etti.

Ev sahibi bu çağrıya sessiz kalıp, kirada da binde 4'lük bir zam yapmak istediğini söyleyince Svetlana kendisiyle anlaşmak için ChatGPT'den yararlanmaya karar verdi.