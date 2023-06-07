Evren'in en uzak galaksisinde organik moleküller bulundu: Dünya dışı yaşama sahip olabilir
Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'nın verilerine göre Dünya'ya 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SPT0418-47 galaksisinde organik moleküller tespit etti. Karbon zincirlerinden oluşan bu organik moleküllerin, yaşamın en erken biçimleri için temel yapı taşları olduğu belirtti.
Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi Astronomi ve Fizik Profesörü Joaquin Vieira ve ekibi, ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın (NSF) Güney Kutup Teleskobu (SPT) tarafından önceden tespit edilen ve toz bulutuyla örtülmüş galaksi olarak tanımlanan SPT0418-47 üzerinde yoğunlaştı.
Araştırmacılar, Webb Teleskobu verileri yardımıyla, Evren'in en eski dönemlerine ait olduğu düşünülen galaksi SPT0418-47'de karmaşık organik molekül izleri buldu.
Verileri inceleyen bilim insanları, SPT0418-47'deki gazların ağır elementleri içerdiğini, bunun da pek çok yıldızın zaman içinde oluşup yok olduğunu ve tekrar oluştuğunu gösterdiğini vurguladı.
"YAŞAMIN EN ERKEN BİÇİMLERİ İÇİN YAPI TAŞLARI"
Araştırmacılar, söz konusu gazlarda, "polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH)" molekülleri bulunduğunu, karbon zincirlerinden oluşan bu organik moleküllerin, yaşamın en erken biçimleri için temel yapı taşları olarak kabul edildiğini vurguladı.