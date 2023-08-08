Fidye yazılımı şirketlerin dostu olmaya başlayacak

Kurumsal depolama sağlayıcısı InforTrend Teknoloji, EonStor GS G3'ün Veeam Backup'in en son sürümünü ve Replication (VBR) V12'yi (V12) desteklediğini duyurdu. Böylece, işletmelere verileri korumak ve fidye yazılımı saldırılarında hızlı bir şekilde geri alınabilmesini sağlamak için değişmez yedekleme sağlandığı belirtildi.

VEEAM ANKETİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 200 işletmeden oluşan bir Veeam anketi, 2022 yılında yüzde 85 oranından fazla siber saldırı deneyimledi ve yüzde 79’u veri koruma açığı ile karşı karşıya kaldı. Bu tür saldırılar aksamalara neden olabilir, verilere ve finansal kayıplara yol açabiliyor. Bir fidye yazılımı saldırısından kurtulmak karmaşık olabiliyor. Bununla birlikte, Infortrend EonStor GS G3 ve VBR V12 ile işletmeler geleneksel bant yedeğine kıyasla daha hızlı ve garantili veri kurtarma için artık değişmez bir yedekleme çözümüne sahip. Çözüm daha düşük kurtarma noktası hedefleri (RPOs) ve kurtarma süresi hedefleri (RTOs) sunar. Fidye yazılımı saldırıları durumunda, imha edilen veriler çevrimdışı operasyonlara gerek kalmadan geri yüklenebilir ve işletmelerin operasyonlara hızla devam etmelerine izin veriyor. Sanal, fiziksel, NAS ve bulut tabanlı ortamlarda verileri fidye yazılımlarından koruyor.