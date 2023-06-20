Asgari ücret ile alınabilecek telefonlar

Döviz/TL kurundaki dalgalanmalar, elektroniğe de yansıyor. Doların yükselmesi, akıllı telefonlarda da fiyat artışına sebep oldu. Asgari ücrete gelen ara zam ile, telefon almak isteyenler için işte işinizez yarayacak bir liste.

GENERAL MOBİLE GM22

• Fiyatı: 3.300 TL

Teknik özellikleri

• Ekran: 6,52 inç HD+ IPS LCD ekran

• İşlemci: MediaTek Helio A25 işlemci

• RAM: 3 GB RAM

• Depolama alanı: 32 GB hafıza

• Batarya: 5002 mAh

• Arka kamera: 13 + 0,3 + 0,3 MP

• Ön kamera: 8 MP

• İşletim sistemi: Android 11

OPPO A55

• Fiyatı: 5.460 TL

Teknik özellikleri

• Ekran: 6,51 inç HD+ IPS LCD ekran

• İşlemci: MediaTek Helio G35 işlemci

• RAM: 4 GB

• Depolama alanı: 64 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 2 + 2 MP

• Ön kamera: 16 MP

• İşletim sistemi: Android 11 destekli ColorOS 11.1

SAMSUNG GALAXY M13

• Fiyatı: 5.939 TL

Teknik özellikleri

• Ekran: 6,6 inç FHD+ ekran

• İşlemci: Exynos 850 işlemci

• RAM: 4 GB

• Depolama alanı: 64 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 5 + 2 MP

• Ön kamera: 8 MP

• İşletim sistemi: Android 12

GENERAL MOBİLE GM22 PRO

• Fiyatı: 6.689 TL

Teknik özellikleri

• Ekran: 6,78 inç FHD+ IPS LCD ekran

• İşlemci: MediaTek Helio G95 işlemci

• RAM: 8 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAH

• Arka kamera: 108 + 5 + 2 + 2

• Ön kamera: 16 MP

• İşletim sistemi: Android 11

12 XİAOMİ REDMİ NOTE 12

• Fiyatı: 7.719 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,71 inç FHD+ AMOLED ekran

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

• RAM: 6 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 8 + 2 MP

• Ön kamera: 13 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

SAMSUNG GALAXY M33

• Fiyatı: 8.067 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,6 inç FHD+ ekran

• İşlemci: Exynos 1280

• RAM: 6 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 2 + 2 + 2 MP

• Ön kamera: 8 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Samsung One UI

VİVO Y35 GB 256 GB

• Fiyatı: 8.239 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,58 inç FHD+ AMOLED ekran, 90 Hz

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

• RAM: 8 GB

• Depolama alanı: 256 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 108 + 8 + 2 MP

• Ön kamera: 16 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14