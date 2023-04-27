1000 TL altında satın alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklar
Yürürken, dans ederken, uzanırken veya dışarıdayken kablo karmaşasıyla uğraşmadan keyifle müzik dinlemek isteyenlerin birinci tercihi olan kablosuz kulaklıklar; konforlu tasarımları ve güçlü ses kaliteleriyle eğlence dolu anlar yaşatıyor. İşte fiyat performans bluetooth kulaklıklar.
SADE VE ŞIK TASARIM: HUAWEI FREEBUDS SE YARI KULAK İÇİ BLUETOOTH 5.2 KABLOSUZ KULAKLIK
Sade tasarımlı bir model satın almak isteyenler için harika bir seçenek olan HUAWEI FreeBuds SE Yarı Kulak İçi Bluetooth 5.2 Kablosuz Kulaklık hafif yapısıyla rahatlıkla taşınıyor. Yarı kulak içi tasarımıyla kulak kanalına baskı yapmıyor. Bu sayede kulak ağrılarının önüne geçiliyor. Üst seviye mikrofonuyla çağrı görüşmelerinin sağlıklı geçmesine yardımcı oluyor. Modelin tam dolu şarjla 24 saat kullanım sunması da önemli bir ayrıntı.
GÜRÜLTÜDEN ETKİLENMEYİN: JABRA ELİTE 2 KULAK İÇİ BLUETOOTH KULAKLIK
"En iyi kablosuz kulak içi kulaklık hangisi?" diye sorulduğunda bir adım öne çıkan Jabra Elite 2 Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, ergonomik tasarımı ve 6 milimetrelik hoparlörleriyle konforlu müzik deneyimi yaşatıyor. Akıllı tasarımıyla gürültüyü başarıyla engelleyerek dışarıda müzik dinlemeyi kolaylaştırıyor. Şarj kutusuyla 21 saatlik pil ömrü sunarak kullanıcılarını yarı yolda bırakmayan model, güçlü ve kaliteli bas sesiyle müziği bambaşka bir boyuta taşıyor.
KULLANICI DOSTU ÖZELLİKLER: LENOVO LECOO EW306 Hİ-Fİ BLUETOOTH 5.1 KULAK İÇİ TWS KULAKLIK
Uygun fiyatlı kablosuz kulak içi kulaklık arayanlara önerilen Lenovo Lecoo EW306 Hi-Fi Bluetooth 5.1 Kulak İçi TWS Kulaklık, kullanıcı dostu özellikleriyle müzik dinlemeyi kolaylaştırıyor. Akıllı tasarımı sayesinde kulağa tam oturan ve konfor sağlayan model spor yaparken bile kulaktan kaymıyor. Ayrıca parazit önleme teknolojisi sayesinde çağrı görüşmesi yaparken ses kaybı yaşanmasına engel oluyor.
HAFİF VE KATLANABİLİR TASARIM: JBL T500BT KULAK ÜSTÜ BLUETOOTH KULAKLIK
Kablosuz kulak üstü kulaklık satın almak isteyen ancak çok yer kaplayacağını düşündüğü için tereddütte kalanların JBL T500BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık modeline şans tanıması gerekiyor. Son derece hafif tasarımıyla hem kullanırken hem taşırken ağırlık hissi yaratmayan model, katlanabilir tasarımı sayesinde kullanılmadığı zaman çantalarda fazla yer kaplamıyor. Tam dolu şarjla 16 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi sunuyor.