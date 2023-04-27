1000 TL altında satın alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklar

SADE VE ŞIK TASARIM: HUAWEI FREEBUDS SE YARI KULAK İÇİ BLUETOOTH 5.2 KABLOSUZ KULAKLIK

Sade tasarımlı bir model satın almak isteyenler için harika bir seçenek olan HUAWEI FreeBuds SE Yarı Kulak İçi Bluetooth 5.2 Kablosuz Kulaklık hafif yapısıyla rahatlıkla taşınıyor. Yarı kulak içi tasarımıyla kulak kanalına baskı yapmıyor. Bu sayede kulak ağrılarının önüne geçiliyor. Üst seviye mikrofonuyla çağrı görüşmelerinin sağlıklı geçmesine yardımcı oluyor. Modelin tam dolu şarjla 24 saat kullanım sunması da önemli bir ayrıntı.