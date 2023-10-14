Galaxy S24 Serisi Diğer Markaları Geride Bırakacak

Samsung, yeni S serisi için duyuruları hazırlıyor. Samsung Ocak ayı başında Galaxy S24 lansmanı için bir Unpacked etkinliği belirledi. Güney Kore’deki sektör uzmanlarına göre, yeni amiral gemileri “gelecek yılın başında” gelecek ve etkinlik, geçen seferki gibi, San Francisco’da gerçekleşecek.

Galaxy S24 Serisi Diğer Markaları Geride Bırakacak
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Koreli kaynak, etkinliğin Apple’ın Cupertino’daki genel merkezinden arabayla bir saatlik uzaklıkta olacağına dikkat çekti. Galaxy S23 serisi de orada tanıtıldığı ve Samsung’un ABD’de büyük lansmanlara ev sahipliği yaptığı bir geçmişi olduğu için bu pek de sürpriz değil; Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4, New York’ta piyasaya sürüldü. Samsung, kendi ülkesini ve Seul’den sonra ikinci büyük şehir olan Busan’da gerçekleşebilecek Expo 2030 teklifini tanıtmak için Güney Kore’deki son Unpacked etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Galaxy S24 Serisi Diğer Markaları Geride Bırakacak - Resim : 1

Etkinlikte S24 serisi akıllı telefonlardan oluşan üçlüyü görmeyi bekliyoruz: Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinin karışımı olan standart S24 ve S24+ ve yakın zamanda Geekbench’te tespit edilen, Qualcomm platformu tarafından özel olarak desteklenen S24 Ultra.

Galaxy S24 Serisi Diğer Markaları Geride Bırakacak - Resim : 2

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