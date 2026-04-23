Gençlerin yarısından fazlası derslerinde yapay zekaya başvuruyor

Pew Research Center’ın son verileri, eğitimden duygusal desteğe kadar geniş bir yelpazede yapay zekanın "asistanlık" rolünün kurumsallaştığını ve nesiller arası yeni bir uçurumun koordinatlarını belirliyor.

Gençlerin %64’ü yapay zeka araçlarını kullandığını beyan ederken, bu kitlenin üçte biri bu teknolojiyi günlük rutinlerine entegre etmiş durumda. Kullanım verileri, teknolojinin "eğlence" odaklı olmaktan çıkıp "işlevsel" bir gereklilik haline geldiğini kanıtlıyor:

Bilgi ve Araştırma: Gençlerin %57’si bilgi arama, %54’ü ise doğrudan okul ödevleri için yapay zekaya başvuruyor.

İçerik Yönetimi: %40’lık bir kesim makale ve videoları özetlemek, görsel veya video içerik üretmek/düzenlemek için bu araçları kullanıyor.

Akademik Verimlilik: %10’luk bir grup ödevlerinin tamamını veya çoğunu yapay zekaya yaptırırken, genel kitlenin %25’i bu araçları "son derece yardımcı" buluyor.

SINIF İÇİNDE YENİ GERÇEKLİK: KOPYA VE ETİK TARTIŞMASI

Okullarda yapay zeka üzerinden kopya çekilmesi, öğrenciler nezdinde artık "istisnai" değil, "olağan" bir durum olarak kabul ediliyor. Gençlerin %59’u kendi okullarında yapay zeka ile kopya çekilmesinin yaygın olduğunu belirtirken, bu araçları ödevleri için kullananlar arasında bu oran %76’ya yükseliyor. Bu tablo, eğitim sistemlerinin ölçme ve değerlendirme kriterlerinde köklü bir revizyon zorunluluğunu ortaya koyuyor.

SOSYAL VE DUYGUSAL ETKİLEŞİMİN DİJİTALLEŞMESİ

Yapay zekanın kullanım alanı teknik görevlerle sınırlı kalmıyor. Araştırma, teknolojinin insani ve duygusal alanlara sızdığına dair çarpıcı veriler sunuyor:

Gençlerin %16’sı sohbet botlarıyla sıradan/gündelik konuşmalar yürütüyor.

%12’lik bir kesim ise duygusal destek veya tavsiye almak amacıyla yapay zekaya yöneliyor.

SOSYO-EKONOMİK AYRIŞMA VE DEMOGRAFİK PROJEKSİYONLAR

Yapay zeka kullanımı, sosyo-ekonomik ve etnik kırılımlarda homojen bir yapı sergilemiyor. Veriler, özellikle dezavantajlı grupların yapay zekayı bir "açık kapatma" aracı olarak kullandığını gösteriyor:

Gelir Grupları: Düşük gelirli ailelere mensup gençlerin %62’si okul ödevlerinde yapay zekayı kullanırken, yüksek gelirli grupta bu oran %50’de kalıyor. Düşük gelirli gençler, yapay zekayı bir "özel öğretmen" alternatifi olarak görüyor.

Etnik Köken: Hispanik (%63) ve Siyah (%56) gençler, okul ödevlerinde yapay zekaya, Beyaz gençlere (%50) oranla daha fazla başvuruyor.

Gelecek Beklentisi: Siyah ve Hispanik gençler, yapay zekanın kişisel geleceklerine etkisini Beyaz gençlere göre çok daha pozitif değerlendiriyor.

VİZYONER BEKLENTİLER VE VAROLUŞSAL KAYGILAR

Genç kuşağın yapay zekaya bakışı, kişisel bazda "iyimserlik", toplumsal bazda ise "eleştirel" bir dengeye sahip. %36’sı teknolojinin kendi hayatlarına pozitif etki edeceğine inanırken, toplumsal fayda noktasında bu oran %31’e düşüyor.

Temel Kaygılar ve Tehditler: