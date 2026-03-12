Gıdaların raf ömrünü 15 gün uzatan ambalaj üretildi

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği "Antimikrobiyal Nanolif Membran" ile meyve ve sebzelerde raf ömrünü 15 güne kadar çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı SUMAE Gıda Teknolojisi Bölümü ekipleri, gıda israfını önleyecek ve güvenliği artıracak yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. Nanoteknoloji imkanlarıyla geliştirilen şeffaf ambalaj, gıdaların bozulmasına neden olan süreçleri biyokimyasal düzeyde kontrol altına alıyor.

BAKTERİ ÜREMESİ BASKILANIYOR, ZEHİRLİ MADDELER UZAKLAŞTIRILIYOR

Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, ambalajın çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:

"Ortamdaki bazı maddeleri dışarıya alarak üremesini baskılayacağımızı keşfettik. Fikir bu şekilde ortaya çıktı."

Erbay, bu yöntemle tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını vurguladı.

Raf Ömründe Büyük Artış Geliştirilen teknoloji, meyvelerin salgıladığı etilen gazını hapsederek olgunlaşma hızını yavaşlatıyor. Dr. Erbay, elde edilen sonuçları şöyle detaylandırdı:

"Domates, kivi, avokado gibi klimakterik meyve ve sebzelerde raf ömrünü 15 gün uzatabildik oda sıcaklığında. Balıklarda da 3-4 güne kadar uzatabiliyoruz. Özellikle fermente gıdalarda, örneğin balık sosu gibi gıdalarda daha da uzun süre raf ömrünü uzatabiliyoruz."