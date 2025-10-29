Gmail hakkında çıkan haberler ortalığı karıştırdı! Google sessizliğini bozdu

Google, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan “Gmail üzerinden milyonlarca kullanıcının bilgilerinin çalındığı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak Gmail’in güvenlik sistemlerinde herhangi bir ihlal yaşanmadığını duyurdu.

Google tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Milyonlarca kullanıcıyı etkilediği söylenen bir Gmail güvenlik ihlalinin yaşandığına dair haberler doğru değildir. Gmail’in güvenlik önlemleri son derece güçlü ve kullanıcılarımız güvendedir. Ortaya çıkan yanlış haberler, internetteki veritabanlarının yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır.”

Açıklamada, söz konusu veri tabanlarının web genelinde farklı kimlik hırsızlıklarından derlenen bilgiler içerdiği, bu durumun Gmail veya Google sistemlerine yönelik yeni bir siber saldırı anlamına gelmediği ifade edildi.

Google, kullanıcıların hesap güvenliği için iki adımlı doğrulama gibi koruma yöntemlerini kullanmaya devam etmeleri gerektiğini hatırlattı.