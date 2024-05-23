Gökyüzünde gezegen şöleni! 3 Haziran'ı kaçırmayın
Gökyüzünü seyretmeyi sevenler 3 Haziran'ı iple çekiyor. 3 Haziran'da güneş tam doğmadan önce Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı anda gökyüzünde gözlemlenebilecek.
3 Haziran'da dünyada ender görülen bir doğa olayına hazır olun. Bu fenomen, "gezegen geçit töreni" olarak adlandırılıyor. Gezegen geçit töreninde 6 gezegenin gök yüzünde aynı anda görülecek. Bu göksel fenomende, Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün arka arkaya sıralanacak.
GEZEGEN GEÇİT TÖRENİ GÜNEŞ DOĞMADAN HEMEN ÖNCE İZLENEBİLECEK
Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasa da çarpıcı bir gösteri sunacak kadar birbirine yakın olacak. Gezegen geçit töreni denmesinin sebebi bu sıralanma. 3 Haziran sabahı, güneş tam doğmadan önce doğu ufkuna bakıldığında, bu göksel şölen izlenebilecek. Hizalama, Jüpiter'in ufka en yakın olduğu alçak doğu ufkundan Merkür, Uranüs, Mars, Neptün ve Satürn'e kadar uzanacak.
NELER OLABİLİR?
- Jüpiter: Bu hizalamadaki gezegenlerin en parlağıdır ve çıplak gözle kolaylıkla görülebilir.
- Merkür: Yardımsız olarak görülebilir ancak ufkun altında olduğundan net bir görüş alanında olması şart.
- Mars ve Satürn: Her ikisi de öne çıkacak ve kolayca ayırt edilebilecek.
- Uranüs ve Neptün: Bu gezegenler çok daha sönüktür ve net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekir.