Gökyüzünde gezegen şöleni! 3 Haziran'ı kaçırmayın

3 Haziran'da dünyada ender görülen bir doğa olayına hazır olun. Bu fenomen, "gezegen geçit töreni" olarak adlandırılıyor. Gezegen geçit töreninde 6 gezegenin gök yüzünde aynı anda görülecek. Bu göksel fenomende, Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün arka arkaya sıralanacak.

GEZEGEN GEÇİT TÖRENİ GÜNEŞ DOĞMADAN HEMEN ÖNCE İZLENEBİLECEK

Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasa da çarpıcı bir gösteri sunacak kadar birbirine yakın olacak. Gezegen geçit töreni denmesinin sebebi bu sıralanma. 3 Haziran sabahı, güneş tam doğmadan önce doğu ufkuna bakıldığında, bu göksel şölen izlenebilecek. Hizalama, Jüpiter'in ufka en yakın olduğu alçak doğu ufkundan Merkür, Uranüs, Mars, Neptün ve Satürn'e kadar uzanacak.

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