Güneş etrafında halkalar neden oluşur? Haleleri görünce dikkat edin!
Güneş etrafında halkalar neden oluşur merak ettiniz mi? Güneş ve ayın etrafında oluşan halkalar neyi işaret eder? Sizin için araştırdık...
Hiç yukarı bakıp güneşin veya ayın etrafında büyük bir ışık halkası gördünüz mü? Bilim adamları bu halkalara haleler diyor.
GÜNEŞ ETRAFINDA HALELER NASIL OLUŞUR?
Ayın etrafında halka yakında yağmur anlamına gelir. Bu sözün doğruluğu var, çünkü yüksek sirrus bulutları genellikle bir fırtınadan önce gelir.
Bu bulutlar milyonlarca küçük buz kristali içerir. Gördüğünüz haleler, hem ışığın kırılmasından hem de kırılmasından ve ayrıca bu buz kristallerinden gelen ışığın yansımasından veya parlamasından kaynaklanır . Hale'nnn görünmesi için kristallerin tam olarak gözünüze göre yönlendirilmesi ve konumlandırılması gerekir.
Gökkuşakları gibi, güneşin veya ayın etrafındaki haleler kişiseldir . Herkes kendi bakış açısından buz kristallerinin oluşturduğu kendi benzersiz halesini görür. Yani yanınızda duran bir kişinin halesini oluşturan buz kristallerinden farklıdırlar.