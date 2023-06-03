Güneş etrafında halkalar neden oluşur? Haleleri görünce dikkat edin!

Bu bulutlar milyonlarca küçük buz kristali içerir. Gördüğünüz haleler, hem ışığın kırılmasından hem de kırılmasından ve ayrıca bu buz kristallerinden gelen ışığın yansımasından veya parlamasından kaynaklanır . Hale'nnn görünmesi için kristallerin tam olarak gözünüze göre yönlendirilmesi ve konumlandırılması gerekir.