165 yıl önce gerçekleşen felaket! Güneş fırtınası felaketi tekrarlıyor mu? Türkiye risk altında mı?
Kuzey ışıkları, rengârenk görüntüsüyle kendisini izlemeye gelenleri büyülese de arkasında çok tehlikeli bir gerçek yatıyor. Güneş patlamaları sebebiyle oluşan muhteşem manzara bundan yıllar önce dünya çapında ciddi bir krize sebep olmuştu.
Prof. Dr. Ethem Derman 2024 yılına dikkat çekerek, milyonlarca dolar zarara sebep olan Kuzey ışıklarının karanlık yüzünü ve Türkiye'de yaşanacakları anlattı.
Büyüleyici güzelliğe sahip olan ve her yıl binlerce turisti kendisine çeken Kuzey ışıkları aslında 'jeomanyetik fırtına' olarak da adlandırılan Güneş patlamaları sebebiyle ortaya çıkıyor. Patlamaların artmasıyla birlikte kuzey ışıkları da aynı oranda artışa geçiyor. Ancak Güneş'teki patlamalar çoğu zaman Mavi Gezegen'de yani Dünya'mızda ciddi problemlere de yol açtı!
1859'da Güneş'te, Dünya'dan milyonlarca ışık yılı uzaklıkta yaşanan patlamalar önemli küresel sorunlara yol açmıştı. 1-2 Eylül 1859 yılında yaşanan Carrington Olayı, bugüne kadar yaşanan en şiddetli fırtına olarak adlandırıldı. Dünya'nın hemen hemen her yerinden kıvılcım ve patlamalar görüldüğü kaynaklardaki yerini aldı.
Dönemin en etkili iletişim ağı olan telgrafların ciddi zarar gördüğü bu olay büyük bir iletişim sorununun doğmasına sebep oldu. Ancak tarih boyunca Dünya'nın Güneş'teki patlamalardan olumsuz etkilendiği tek olay Carrington fırtınaları değil.