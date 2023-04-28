165 yıl önce gerçekleşen felaket! Güneş fırtınası felaketi tekrarlıyor mu? Türkiye risk altında mı?

Büyüleyici güzelliğe sahip olan ve her yıl binlerce turisti kendisine çeken Kuzey ışıkları aslında 'jeomanyetik fırtına' olarak da adlandırılan Güneş patlamaları sebebiyle ortaya çıkıyor. Patlamaların artmasıyla birlikte kuzey ışıkları da aynı oranda artışa geçiyor. Ancak Güneş'teki patlamalar çoğu zaman Mavi Gezegen'de yani Dünya'mızda ciddi problemlere de yol açtı!