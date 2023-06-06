Orman yangınları zamanında Güneş ve Ay neden kızıl renge girer?
Orman yangınları zamanında fark edilen Güneş ve Ay'ın kırmızı renge girdiğidir. Güneş ve Ay'ın kırmızı renk almasının nedenlerini sizin için araştırdık...
ORMAN YANGINLARI KIRMIZI GÜNEŞ VE KIRMIZI AY
Kasıp kavuran ve yayılan orman yangınları, Türkiye semalarında duman bulutları gönderdi. Pek çok insan yukarıda veya uzaktan görülen puslu gökyüzünü veya kırmızı güneşleri ve ayları fark etti. Ama güneşi ve ayı kırmızıya çeviren nedir?
Dünyanın en fenomeni fiziği ustası olarak bilinen Les Cowley Atmospheric, Optics adlı web sitesine orman yangını zamanlarında kırmızı güneşler ve aylar için yaptığı açıklama:
Gökyüzümüzün rengi, havamızı oluşturan parçacıkların boyutlarıyla ilgilidir. Aynı zamanda, havadaki birim hacim başına partikül sayısının ve çok daha az ölçüde orman yangını zamanında isin kendisinin renginin bir fonksiyonudur.
Görünür ışık dalga boylarından daha küçük parçacıklar, kısa dalga boylarını örneğin mavi ışık uzun dalga boylarından kırmızı çok daha güçlü bir şekilde saçar. Bu, 19. yüzyılda küçük parçacık sınırını türeten Lord Rayleigh'in adını taşıyan Rayleigh saçılması olarak bilinir . Lord Rayleigh, saçılmanın dalga boyunun ters dördüncü kuvveti olarak gittiğini belirlendi.