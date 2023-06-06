Orman yangınları zamanında Güneş ve Ay neden kızıl renge girer?

ORMAN YANGINLARI KIRMIZI GÜNEŞ VE KIRMIZI AY

Kasıp kavuran ve yayılan orman yangınları, Türkiye semalarında duman bulutları gönderdi. Pek çok insan yukarıda veya uzaktan görülen puslu gökyüzünü veya kırmızı güneşleri ve ayları fark etti. Ama güneşi ve ayı kırmızıya çeviren nedir?